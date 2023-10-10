Перемога в Лізі чемпіонів – мрія для будь-якого футболіста. Однак чимало іменитих гравців влітку 2023 року вирішили продовжити кар'єру за межами Старого Світу.

Вони ще кілька років могли тішити своєю грою в матчах Ліги чемпіонів, але обрали інший шлях. "Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про 10 зіркових футболістів, які в літнє-трансферне вікно-2023 вирішили покинути Європу і продовжити кар'єру в чемпіонатах другого сорту. Фактично, пішовши на футбольну пенсію.

1. Ліонель Мессі (ПСЖ ⇒ Інтер Маямі, вільний агент)

Перемог у Лізі чемпіонів: 4

Кар'єра легендарного аргентинця в ПСЖ тривала лише два роки. У Париж Мессі запрошували, щоб нарешті виграти Лігу чемпіонів, але не склалося. Мрії босів ПСЖ залишилися лише мріями. Лео, який 4 рази тріумфував ЛЧ з Барселоною, не приховував, що почувається нещасливим у столиці Франції. Ситуацію ускладнило ще й те, що ПСЖ вирішив не вшановувати Мессі на Парк де Пренс з нагоди його перемоги на чемпіонаті світу-2022. Цей факт обурив семиразового володаря "Золотого м'яча", який у підсумку вирішив не підписувати новий контракт з клубом.

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Всі одразу заговорили про можливе повернення легенди в Барселону, але далі порожніх розмов справа не пішла. Фінансові проблеми "блаугранас" із фейр-плей нікуди не поділися, а Ліонель Мессі вирішив поїхати у США, підписавши контракт з Інтером Маямі. Як зізнався сам 36-річний футболіст, головною причиною такого вибору стало бажання пограти у спокійній атмосфері – Лео банально втомився від постійного тиску.

2. Карім Бензема (Реал Мадрид ⇒ Аль-Іттіхад, вільний агент)

Перемог у Лізі чемпіонів: 5

Французький нападник віддав Реалу 14 років кар'єри і виграв із "вершковими" все, що тільки можна. Справжнім лідером атаки мадридців Карім Бензема став після відходу Кріштіану Роналду – саме тоді результативність форварда вийшла на кардинально новий рівень.

Втім, влітку володар "Золотого м'яча-2022" шокував клуб бажанням розірвати контракт, який був розрахований ще на рік. Замість Ліги чемпіонів і реальної перспективи виграти ще кілька трофеїв із Реалом 35-річний форвард обрав гроші. Багатомільйонний контракт з саудівським Аль-Іттіхадом, очевидно, дозволить Бензема забезпечити кільком поколінням своєї родини безбідне майбутнє.

3. Ріяд Марез (Манчестер Сіті ⇒ Аль-Ахлі, 35 мільйонів євро)

Перемог у Лізі чемпіонів: 1

Алжирський вінгер віддав "містянам" 5 сезонів. Після сенсаційного чемпіонства Англії з Лестером Марез виграв ще 4 титули АПЛ у складі Манчестер Сіті. Вишенькою на торті став требл у сезоні 2022/23 – АПЛ, Кубок Англії та Ліга чемпіонів.

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Ман Сіті, безумовно, залишиться головним клубом у кар'єрі 32-річного вінгера. За команду Хосепа Гвардіоли Ріяд зіграв 236 матчів, у яких забив 78 голів. Але влітку Марез вирішив піти шляхом Роналду і поїхав на заробітки у Саудівську Аравію. Його контракт з Аль-Ахлі розрахований до літа 2027 року – у Європі алжирця ми вже навряд чи побачимо.

4. Серхіо Бускетс (Барселона ⇒ Інтер Маямі, вільний агент)

Перемог у Лізі чемпіонів: 3

Хаві не приховував, що дуже хотів зберегти капітана Барселони у своїй команді, однак 35-річний Бускетс не зміг домовитися з клубом щодо нового контракту. Барса пропонувала своїй легенді суттєве зниження зарплатні, на що триразовий переможець ЛЧ не погодився. Як наслідок, сезон 2022/23 став для досвідченого півзахисника останнім у рідному клубі.

Серед низки варіантів продовження кар'єри Бускетс обрав спокійне догравання у США. Ветеран вирішив перейти в Інтер Маямі, де знову грає з Ліонелем Мессі – своїм давнім другом і партнером по Барселоні. Згодом до них приєднався ще один знаковий гравець в історії "синьо-гранатових". Про нього – трохи пізніше.

5. Емерік Ляпорт (Манчестер Сіті ⇒ Аль-Наср, 27,50 мільйонів євро)

Перемог у Лізі чемпіонів: 1

Історія захисника збірної Іспанії нагадує Ріяда Мареза. Щоправда, Ляпорт перебрався в Манчестер на півроку раніше – на початку 2018-го Атлетік Більбао продав його за 65 мільйонів євро. Емерік зіграв за команду Хосепа Гвардіоли 180 матчів, забив 12 голів. Став 5-разовим чемпіоном Англії та виграв ЛЧ 2022/23. Вочевидь, мотивації більше не залишилося.

У іспанця були й інші варіанти продовження кар'єри – зокрема, інтерес до нього проявляла Барселона. Ляпорт обрав гроші, приєднавшись до Кріштіану Роналду в Аль-Насрі. Манчестер Сіті отримав близько 30 мільйонів євро, а футболіст – зарплатню 20 млн доларів за сезон. Така сума переконала захисника попрощатися з топ-футболом вже у 29 років.

6. Жорді Альба (Барселона ⇒ Інтер Маямі, вільний агент)

Перемог у Лізі чемпіонів: 1

У сезоні 2022/23 ветеран втратив місце в стартовому складі, віддавши статус основного лівого захисника молодому Алехандро Бальде. Спершу Жорді Альба начебто був готовий на роль резервіста і в подальшому, проте згодом таки змінив рішення.

34-річний іспанець приєднався до своїх друзів – Ліонеля Мессі та Серхіо Бускетса. Тепер досвідчений лівий латераль грає у захисті Інтера Маямі поруч з українцем Сергієм Кривцовим. Альба поїхав догравати, маючи за плечима перемогу в ЛЧ, чемпіонство Європи і 6 титулів Ла Ліги.

7. Неймар (ПСЖ ⇒ Аль-Хіляль, 90 мільйонів євро)

Перемог у Лізі чемпіонів: 1

Бразилець, який у 2017-му перейшов у ПСЖ з Барселони за 222 мільйони євро, і близько їх не виправдав. Неймар так і не став справжнім лідером парижан, залишившись у тіні Кіліана Мбаппе, а згодом – і Ліонеля Мессі. У Франції Неймар сяяв лише епізодично. Куди частіше за його участю траплялися різноманітні скандали, ну і, звісно, травми. Влітку ПСЖ примудрився відбити за Нея майже половину суми його трансферу. Аль-Хіляль не пошкодував 90 мільйонів євро за розвагу для саудитів.

Він мав усі шанси стати найкращим у світі, але одного таланту виявилося замало. Бразилець обрав не футбол, а насичене і розкішне життя. Рішення у 31 рік їхати в Саудівську Аравію за тонною грошей тільки підтверджує це. Неймар-футболіст де-факто закінчився після відходу з Барселони. Саме там він виграв свою єдину в кар'єрі Лігу чемпіонів.

8. Садьйо Мане (Баварія ⇒ Аль-Наср, 30 мільйонів євро)

Перемог у Лізі чемпіонів: 1

Колишній лідер Ліверпуля рік тому перебрався до Баварії, але стати своїм у Мюнхені так і не зумів. Після бійки з Лероєм Сане стало зрозуміло, що майбутнього в команді Томаса Тухеля Мане більше не має. Садьйо, схоже, і сам це усвідомив.

Сенегалець, який успішним періодом у Ліверпулі привчив до солідної результативності, вирішив покинути Європу лише в 31 рік. Садьйо Мане став одноклубником Кріштіану Роналду в Аль-Насрі. Форвард відомий благодійною діяльністю у рідному Сенегалі – тепер грошей для цього точно не бракуватиме.

9. Сергєй Мілінковіч-Савіч (Лаціо ⇒ Аль-Хіляль, 40 мільйонів євро)

Перемог у Лізі чемпіонів: 0

Лаціо вперше за останні три роки кваліфікувався у Лігу чемпіонів, проте ця знакова подія для клубу співпала з несподіваним відходом лідера. Старший із братів Мілінковічів-Савічів міг покинути Лаціо вже давно. Ще кілька років тому Сергєєм активно цікавився Манчестер Юнайтед, але одіозний Клаудіо Лотіто вимагав ледь не 100 мільйонів.

Тепер же президент римлян змушений був відпустити головний актив команди лише за 40 млн євро. Мілінковіч-Савіч шокував боса Лаціо бажанням продовжити кар'єру в Аль-Хілялі, спокусившись на зарплатню, яку в Італії йому б ніколи не дали.

"Проблема не в його стосунках з клубом, а в голові. У нас не було фінансових проблем, Мілінковіч-Савіч просто захотів змінити атмосферу. Я до останнього намагався його утримати, але коли мене прямо просять відпустити, то що я можу зробити? Він зателефонував мені і благав відпустити. Зараз виходить так, що Сергєй завершує кар'єру", – емоційно заявив президент Лаціо перед продажем футболіста.

Додати нічого. Замість Ліги чемпіонів і гри на топ-рівні – гроші Саудівської Аравії. 28-річний півзахисник збірної Сербії свій вибір зробив.

10. Марцело Брозовіч (Інтер ⇒ Аль-Наср, 18 мільйонів євро)

Перемог у Лізі чемпіонів: 0

Ще один представник Серії А, який так і не виграв Лігу чемпіонів. Найближче до цього Брозовіч був у сезоні 2022/23, але той фінал Манчестер Сіті – Інтер завершився тріумфом англійців. Як виявилося, це була остання спроба віце-чемпіона світу-2018 поборотися за найпрестижніший єврокубок.

Півзахисник збірної Хорватії віддав "нерадзуррі" 8,5 років і вирішив, що цього достатньо. Брозовічем активно цікавилася Барселона, яка не зуміла знайти гроші на трансфер. Інтер був вимушений продавати одного з лідерів через його високу зарплатню. У Європі варіантів не знайшлося, тому Марцело пішов перевіреним шляхом – він перебрався в Аль-Наср. Європа втратила дуже солідного футболіста у розквіті кар'єри – незабаром хорвату виповниться лише 31.

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