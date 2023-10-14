Винисиус "вербует" игроков для Реала задолго до трансфера – Беллингем также подвергся влиянию
16:32 - Читати українською
Вингер Реала Винисиус Жуниор рассказал, как помогает клубу подписывать желаемых игроков.
"Я не знал Беллингема лично, но понимал, что его хотят другие клубы. Поэтому я написал ему в соцсетях.
Реал прописал клаусулу в 1 миллиард евро в контрактах двух игроков – клуб боится саудовских шейхов
То же я делал с Камавингой. Месяцами пишу сообщения и уверяю, что Реал – лучший клуб в мире. Наш главный скаут Юни Калафат знает, что я могу помочь ему. Так я и делаю", – цитирует Винисиуса инсайдер Фабрицио Романо.
Напомним, сам бразилец уже 5 лет защищает цвет Реала после перехода из Фламенго за 45 млн евро.
Месси с друзьями, Бензема и завершение в 28 лет – звезды, променявшие Лигу чемпионов на футбольную пенсию
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter