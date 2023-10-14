"Я не знал Беллингема лично, но понимал, что его хотят другие клубы. Поэтому я написал ему в соцсетях.

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То же я делал с Камавингой. Месяцами пишу сообщения и уверяю, что Реал – лучший клуб в мире. Наш главный скаут Юни Калафат знает, что я могу помочь ему. Так я и делаю", – цитирует Винисиуса инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, сам бразилец уже 5 лет защищает цвет Реала после перехода из Фламенго за 45 млн евро.

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