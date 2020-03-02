Вінісіус розповів, чому відсвяткував гол у ворота Барселони в стилі Роналду

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор, який став автором першого гола мадридців у матчі з Барселоною, розповів, чому святкував взяття воріт у стилі Кріштіану Роналду.

"У перерві матчу до нас в роздягальню зайшов Кріштіану Роналду. Він надав нам психологічну допомогу і підтримав морально. Ось чому я святкував у його стилі. Він переможець на полі і за його межами. Спасибі йому", – цитує бразильця Completesports.

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Нагадаємо, Вінісіус став наймолодшим автором гола в Ель Класіко у ХХІ столітті. Після цієї перемоги Реал повернувся на перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги.

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