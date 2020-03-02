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Вінісіус розповів, чому відсвяткував гол у ворота Барселони в стилі Роналду

13:04 642 Читать на русском
Вінісіус розповів, чому відсвяткував гол у ворота Барселони в стилі Роналду
Вінісіус Жуніор / Marca

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор, який став автором першого гола мадридців у матчі з Барселоною, розповів, чому святкував взяття воріт у стилі Кріштіану Роналду.

71’ Жуніор Вінісіус
90+2’ Маріано Діас
 
71’ Жуніор Вінісіус
90+2’ Маріано Діас

"У перерві матчу до нас в роздягальню зайшов Кріштіану Роналду. Він надав нам психологічну допомогу і підтримав морально. Ось чому я святкував у його стилі. Він переможець на полі і за його межами. Спасибі йому", – цитує бразильця Completesports.

Реал – Барселона – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, Вінісіус став наймолодшим автором гола в Ель Класіко у ХХІ столітті. Після цієї перемоги Реал повернувся на перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги.

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blog_ava
Реал – Барселона – 2:0 – відео голів та огляд матчу
00:15
4465
Теги
Іспанія Жуніор Вінісіус Жуніор Вінісіус Реал Мадрид - Барселона Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Реал Мадрид Реал Мадрид
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