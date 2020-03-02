Реал – Барселона – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Реал обіграв Барселону (2:0) в рамках 26-го туру Прімери. Дивіться відео голів та огляд Ель Класіко на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Реал Мадрид – Барселона стартував о 22:00 за Києвом. Каталонці випереджали свого опонента на 2 очки, тому перемога дозволяла команді Зідана повернути лідерство в турнірній таблиці Прімери.

Реал – Барселона: Мессі став рекордсменом Ель Класіко, увійшовши в історію каталонського клубу

Реал переважав суперника протягом більшої частини матчу, але зумів забити лише на 71-й хвилині. Вінісіус Жуніор вискочив на оперативний простір і влучно пробив у ближній кут воріт тер Штегена – вагому роль зіграв рикошет від Жерара Піке. Наприкінці матчу Маріано подвоїв перевагу мадридців, влучно пробивши повз тер Штегена у ближній кут.

2:0 – Кіке Сетьєн програв своє дебютне Класіко, а Реал обійшов Барселону та став лідером чемпіонату Іспанії.

Реал Мадрид впевнено переміг Барселону в Ель Класіко та повернув лідерство в Прімері