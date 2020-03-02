Реал – Барселона: несподівана причина провалу Мессі, непомітний скандал і дикі цифри каталонців в огляді іспанських ЗМІ

Реал обіграв Барселону в Ель Класіко, повернувшись на вершину турнірної таблиці Прімери. Лише за декілька днів мадридці перетворились з великих невдах у тріумфаторів.

"Футбол 24" зібрав реакцію іспанських ЗМІ на 203-тє Класіко в історії. Королівський клуб, який багато хто вже встиг поховати після поразки від Манчестер Сіті, проявив фантастичний характер і кардинально змінив розстановку сил у Ла Лізі. Тепер команда Зідана вважається фаворитом на здобуття титулу, випередивши Барселону. В Іспанії хвалять відроджених мадридців і критикують Мессі та Ко за провальний футбол після перерви.

Реал впевнено переміг Барселону: повний провал каталонців, найгірше Класіко в кар'єрі Мессі та зірковий час Вінісіуса

Популярний іспанський влогер та коментатор Хуліо Мальдонадо, більш відомий за прізвиськом Мальдіні, називає перемогу господарів справедливою. "Мадрид вирішив пресингувати Барсу високо, як у матчі першого кола, але не отримав жодних дивідентів після 45-ти хвилин. Другий тайм – це величезна перевага і заслужений тріумф "бланкос". Великий Вінісіус. Неймовірний Каземіро. Для мене було честю коментувати таке Класіко", – зазначає медійник, який був голосом трансляції на Movistar+.

El Real Madrid se decidió a presionarle arriba al Barça como había hecho en el Camp Nou en la primera parte y no encontró respuesta. Segunda parte de superioridad enorme y triunfo justo. Gran Vinicius, inmenso Casemiro. Un placer haber comentado otro clásico más en @MovistarPlus — Julio Maldonado (@MundoMaldini) March 1, 2020

Ще один топовий коментатор Маноло Лама (Cadena COPE) також захоплюється грою молодого бразильця, який добряче викрутив хребет Жерару Піке. "Найкращий з 22-х не лише через свій м'яч... через роботу... через бажання... через нахабність... через голод... через наполегливість... через пристрасть...", – пише іспанський "Вацко".

Реал – Барселона – 2:0 – відео голів та огляд матчу

PARTIDAZO de @viniciusjr

El mejor del los 22...no solo por su gol ...por su trabajo..por sus ganas...por su descaro...por su hambre......por su perseverancia.......por su ilusión. — Manolo Lama (@lamacope) March 1, 2020

А далі починається спека. Представник видання Marca Давід Санчес намагається применшити заслуги ненависного для себе мадридського клубу: "Я залишаюся на кораблі Сетьєна. Автогол Піке та кікс Маріано – це занадто мало, щоб спустити мене на сушу".

Sigo en el barco de Setién !!!!! Un autogol de Piqué y un churro de Mariano no son suficientes para bajarme ! — ????? ??́????? (@David74Sanchez) March 1, 2020

Зі схожою думкою не погоджується один з авторів "El Día Después" на Movistar+ Карлос Мартінес. "Барса могла перемогти в першому таймі, але підсумковий тріумф Мадрида не викликає жодних питань. Коли каталонці були в порядку, вони домінували, натомість Реал проковтнув команду Мессі, перехопивши ініціативу", – наголошує журналіст (більше 250 тисяч підписників у Твіттер).

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El Barça pudo ganar el partido en la primera parte pero la victoria final del R Madrid me parece incuestionable. Cuando el Barça estuvo bien dominó pero cuando lo hizo el Madrid acogotó al equipo de Messi. — Carlos Martínez (@carlosplus) March 1, 2020

Відданий друг Кріштіану Роналду, Еду Агірре, та палкий прихильник "блаугранас" Жорді Хота влаштували вже традиційну перепалку на знімальному майданчику мегапопулярного ток-шоу "El Chiringuito". "Мені здається, що усім фанам Барси не зашкодила б хороша автокритика. Де був Мессі? Де була команда? Каземіро самотужки з'їв аргентинця. Це був справжній холодний душ для "кулес", ігровий розгром", – верещить Агірре до власних колег, які перебувають по інший бік барикад. "Я одинадцять років насміхаюсь з Мадрида", – щонайменше тричі повторює агент ФІФА Хота.

Альфредо Дуро (El Chiringuito) вважає, що Барса не повинна була виходити на другий тайм з 11-ма гравцями. Мовляв, арбітр зустрічі Матеу Лаос пробачив Альбі відмашку від Карвахаля: "Це скандал. Нічого не змінюється". Крім цього, блогер зі стажем пригадує каталонцям резонансне суддівство з історичного камбеку проти ПСЖ: "З ними вчинили так само, як Айтекін з ПСЖ... викинули на вулицю".

Igual que Aytekin al PSG... le mandan al Barça.... AL CARRERRRRRRRRRRR!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/uWwOq6GOKU — Alfredo Duro (@alfredoduro1) March 1, 2020

Черговий представник "вершкового табору" Хосе Луїс Санчес (канал La Sexta) розповідає, як Вінісіус підірвав Ла Лігу. "Чудовий виступ бразильця допоміг повернути лідерство. Мадрид краще виглядав як команда, а Куртуа нейтралізував спорадничі набіги "блаугранас". Нарешті завершилась безпрограшна серія Барси на Бернабеу. Зідан повернув довіру. Маріано остаточно вбив поєдинок".

Рамос відреагував на слова Піке про погану гру Реала в Ель Класіко

(2-0) Vinicius dinamita la Liga



Una actuación maravillosa del brasileño sirvió para recuperar el liderato. El Madrid, más equipo, se sustentó en Courtois en las esporádicas llegadas culés. Se terminó la racha del Barça en el Bernabéu y Zidane recupera crédito. Mató Mariano. pic.twitter.com/kAhmDxb07P — José Luis Sánchez (@JLSanchez78) March 1, 2020

Завжди емоційний Томас Ронсеро, який очолює в AS відділ новин по мадридському Реалу, шаленів після м'яча Маріано: "Гол віри, гол найбільшого клубу в історії футболу, гол короля королів. Виймааай! Лідери!".

Goooooooooool de @marianodiaz7 , gol de la fe, gol del club más grande de la Historia del fútbol, gol del Rey de Reyes. Tomaaaaaaaaaaa!!! LÍDERES!!!!!! — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) March 1, 2020

Чому каталонський гранд провалив другий тайм, мовою цифр пояснює один з редакторів Mundo Deportivo Франсеск Агілар. "Барса втратила 9 м'ячів на власній половині поля, фактично перед штрафним майданчиком. Це наслідки успішного високого пресингу з боку мадридців і повного тактичного фіаско "кулес".

Dato vital de @Carles_Domenech en la Tdt de que el Barça perdió nueve balones y todos ellos en área propia, en zona de peligro en la segunda parte. Ahí estuvo el éxito de la presión alta del Real Madrid y el fracaso del juego del Barça que se vio superado totalmente. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) March 1, 2020

Відомий аналітик Алекс Дельмас (Esport3) розвиває думку свого попередника: "З 17 по 45 хвилину Мадрид виконав лише два високі відбори. З 45 по 90 – 12!".

Del minuto 17 al 45, el Madrid sólo registró 2 recuperaciones altas



Del 45 al 90, consiguió 12!



DE SALIR A NO SALIR

Mi primer punto importante #ElClasico



Los otros dos mañana en @LaVanguardia pic.twitter.com/g3A6ikULn4 — Àlex Delmàs (@alexdelmas10) March 1, 2020

Мастодонт іспанської преси Жозеп Педрерол назвав можливу причину кепського виступу Мессі в нічному ефірі "El Chiringuito". Виявляється, аргентинець накульгував, покидаючи автобус після прибуття на Бернабеу. Він начебто тренувався з дискомфортом напередодні Класіко, але вирішив грати попри біль.

Pues parece que tiene algún problema. Ojo con Messi. https://t.co/8NukmK9ETI — Josep Pedrerol (@jpedrerol) March 1, 2020

Зідан виділив двох гравців Реала після перемоги в Ель Класіко