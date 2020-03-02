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Винисиус рассказал, почему отпраздновал гол в ворота Барселоны в стиле Роналду

13:09 167 Читати українською
Винисиус рассказал, почему отпраздновал гол в ворота Барселоны в стиле Роналду
Винисиус Жуниор / Marca

Вингер Реала Винисиус Жуниор, который стал автором первого гола мадридцев в матче с Барселоной, рассказал, почему праздновал взятие ворот в стиле Криштиану Роналду.

71’ Жуниор Винисиус
90+2’ Мариано Диас
 
71’ Жуниор Винисиус
90+2’ Мариано Диас

"В перерыве матча к нам в раздевалку зашел Криштиану Роналду. Он предоставил нам психологическую помощь и поддержал морально. Вот почему я праздновал в его стиле. Он победитель на поле и за его пределами. Спасибо ему", – цитирует бразильца Completesports.

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Напомним, Винисиус стал самым молодым автором гола в Эль Классико в XXI веке. После этой победы Реал вернулся на первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Теги
Криштиану Роналду Криштиану Роналду Испания Жуниор Винисиус Жуниор Винисиус Реал Мадрид - Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид
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