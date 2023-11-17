Вночі збірна Бразилії знову програла у відборі на ЧС-2026. Додатковою поганою новиною стала травма Вінісіуса Жуніора, який був змушений піти з поля вже на 27-й хвилині гри.

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"Думаю, все те ж саме, що й минулого разу. Я отримав удар, і трохи пізніше стало боляче. Завтра ми зробимо тести, щоб побачити, що зі мною. Лікарі сказали мені, що важко розраховувати на участь в матчі з Аргентиною", – цитує Вінісіуса Marcа.

До слова, наступний матч у кваліфікації Бразилія проведе проти чинних чемпіонів світу, гра відбудеться 22 листопада. Якщо ж побоювання справдяться, то травма стане поганою новиною для Реала. Попередня травма залишила Вінісіуса поза грою на цілий місяць.

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