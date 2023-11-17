Кілька тижнів тому батьків колумбійця викрали зловмисники. Маму відпустили доволі швидко, а от батько перебував у полоні протягом 13 днів. У підсумку, чоловіка таки вдалося визволити, і він возз'єднався з сім'єю.

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Напередодні батько Діаса перебував на матчі національної збірної проти Бразилії, де головним героєм став саме Луїс. Форвард оформив дубль, який приніс Колумбії сенсаційну перемогу. Не дивно, що після стількох потрясінь емоції від тріумфу сина лилися через край.

До речі, Луїс Діас став першим футболістом за останні 14 років, який зумів забити два голи у ворота збірної Бразилії в кваліфікаційних матчах на чемпіонат світу.