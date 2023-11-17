Ночью сборная Бразилии снова проиграла в отборе на ЧМ-2026. Дополнительной плохой новостью стала травма Винисиуса Жуниора, вынужденного уйти с поля уже на 27-й минуте игры.

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"Думаю, все то же, что и в прошлый раз. Я получил удар, и чуть позже стало больно. Завтра мы сделаем тесты, чтобы увидеть, что со мной. Врачи сказали мне, что трудно рассчитывать на участие в матче с Аргентиной", – цитирует Виннисиуса Marcа.

Следующий матч в квалификации Бразилия проведет против действующих чемпионов мира, игра состоится 22 ноября. Если же опасения сбудутся, то травма станет плохой новостью и для Реала. Предыдущая травма оставила Винисиуса вне игры на целый месяц.

Аргентина проиграла впервые после победы на ЧМ-2022, второе подряд поражение Бразилии