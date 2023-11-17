Відбулися чергові матчі відбору на ЧС-2026 в Південній Америці. Результати – в цій новині на "Футбол 24".

ЧС-2026, кваліфікація. Південна Америка, 5 тур

Венесуела – Еквадор – 0:0

Чилі – Парагвай – 0:0

Вилучення: Мендес, 88 – Рохас, 44

Аргентина – Уругвай – 0:2

Голи: Араухо, 41, Нуньєс, 87

Колумбія – Бразилія – 2:1

Голи: Діас, 75, 79 – Мартінеллі, 4

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Головна сенсація ігрового дня відбулася в Буенос-Айресі. Аргентина на власному полі поступилася Уругваю. Гості забили по голу наприкінці кожного з таймів. Мессі старався змінити перебіг матчу, але його максимумом стало влучання в поперечину. Тож Аргентина програла вперше за майже рік. Востаннє підопічні Ліонеля Скалоні поступалися ще у першому турі ЧС-2022, який для них завершився перемогою.

Продовжується серія невдач збірної Бразилії. Мартінеллі вже на 4-й хвилині відкрив рахунок в матчі з Колумбією, але в другому таймі Луїс Діас оформив дубль. Це дуже емоційний момент для форварда Ліверпуля, який весь минулий місяць перебував під стресом через викрадення батьків.

Також слід відзначити дебют за Бразилію юного Ендріка. Однак 17-річний майбутній форвард Реала нічим заради не зміг. "Пентакампеони" програли вдруге поспіль, а безвиграшна серія сягнула вже трьох поєдинків. Через чотири дні на них чекає супердербі проти Аргентини.