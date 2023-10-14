"Мені взагалі подобається життя в Мадриді, і для моєї родини воно також складається добре. Поступово я відкривав щось нове, нові емоції, запал... Реал унікальний. Всі в усьому світі розповідають мені про цей клуб. В Мадриді немає пляжу, як у Ріо, але все одно гарно. І я привіз сюди трохи Ріо, з майданчиком для пляжного волейболу, який побудував в саду.

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Чи буде Реал моїм останнім клубом? Думаю, я міг би залишитися тут на всю свою кар'єру, але команда мого серця – це Фламенго. Я пообіцяв батькові, що одного разу повернуся. Я повинен виконати цю обіцянку", – розповів бразилець в інтерв'ю L'equipe.

Нагадаємо, що Вінісіус перейшов в Реал саме з Фламенго влітку 2018 року. За мадридців бразилець відіграв у 232 матчах, в яких забив 62 голи та віддав 65 асистів.

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