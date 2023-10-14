Чинна угода італійського фахівця з мадридцями закінчується влітку 2024 року. Попри те, що сам Анчелотті не відповідає на питання про своє майбутнє, його пов'язують зі збірною Бразилії.

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Як інформує AS, керівництво Реала на заміну італійця розглядає три кандидатури: Хабі Алонсо, який працює з Байєром, тренера молодіжної команди U19 Альваро Арбелоа та наставника Кастільї Рауля. Сторонні фахівці наразі не є пріоритетом. Що стосується Зінедіна Зідана, то його повернення не виключається, але не розглядається як основний варіант.

Раніше повідомлялось, що у Хабі Алонсо є пункт в контракті з Байєром, який дозволить йому покинути німців безкоштовно.

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