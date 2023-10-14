"Мне вообще нравится жизнь в Мадриде, и для моей семьи она также складывается хорошо. Постепенно я открывал что-то новое, новые эмоции, запал... Реал уникален. Все во всем мире рассказывают мне об этом клубе. В Мадриде нет пляжа, как в Рио, но все равно красиво. И я привез сюда немного Рио, с площадкой для пляжного волейбола, которую построил в саду.

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Будет ли Реал моим последним клубом? Думаю, я мог бы остаться здесь на всю свою карьеру, но команда моего сердца – это Фламенго. Я пообещал отцу, что однажды вернусь. Я должен выполнить это обещание", – рассказал бразилец в интервью L'equipe.

Напомним, что Винисиус перешел в Реал именно из Фламенго летом 2018 года. За мадридцев бразилец сыграл в 232 матчах, в которых забил 62 гола и отдал 65 ассистов.

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