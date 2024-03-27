Під час матчу між збірними Іспанії та Бразилії (3:3) Вінісіус не зміг втриматися від суперечок з суперниками.

Бразилець хоча й не забив у товариському матчі, але став антигероєм кількох епізодів за межами поля. Вінісіус встиг підступно штовхнути Ляпорта, а потім вступити в суперечку з нападником збірної Іспанії.

Хитрий гол зірки Реала у відеоогляді шаленого матчу Іспанія – Бразилія – 3:3

Нападник Реала, опинившись на лаві запасник, не зумів стримати свої емоції. Вінісіус щось виговорював Альваро Мораті наприкінці матчі. Бразильця довелося силоміць відтягувати від іспанця.

Нагадаємо, товариський матч між Іспанією та Бразилією закінчився з рахунком 3:3.

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