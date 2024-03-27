Іспанія та Бразилія не зуміли визначити переможця в очному товариському матчу.

На Сантьяго Бернабеу "Фурія Роха" та "Селесао" влаштували справжнє шоу для глядачів. Іспанія вийшла вперед завдяки пенальті, який вдало реалізував Родрі. Відігратися Бразилії вдалося лише наприкінці першого тайму. Нападник Реала Родріго скористався помилкою в обороні і перекинув м'яч через Сімона.

Ендріку вистачило п'яти хвилин для гола на Бернабеу – Бразилія розіграла яскраву нічию з Іспанією з трьома пенальті

Після перерви глядачі побачили ще чотири голи. Все той же Родрі вивів Іспанію вперед, але гол Пакета на 7 доданій хвилині врятував Бразилію від поразки. У підсумку бойові 3:3.