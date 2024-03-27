Во время матча между сборными Испании и Бразилии (3:3) Винисиус не смог удержаться от споров с соперниками.

Бразилец хотя и не забил в товарищеском матче, но стал антигероем нескольких эпизодов за пределами поля. Винисиус успел коварно толкнуть Ляпорта, а затем вступить в спор с нападающим сборной Испании.

Хитрый гол звезды Реала в видеообзоре безумного матча Испания – Бразилия – 3:3

Нападающий Реала, оказавшись на скамейке запасных, не сумел сдержать свои эмоции. Винисиус что-то выговаривал Альваро Морате в конце матча. Бразильца пришлось силой оттягивать от испанца.

Напомним, товарищеский матч между Испанией и Бразилией закончился со счетом 3:3.

Эндрику хватило пяти минут для гола на Бернабеу – Бразилия разыграла яркую ничью с Испанией с тремя пенальти