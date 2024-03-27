Нападник збірної Бразилії Вінісіус вкотре продемонстрував нестриманість у матчі проти Іспанії (3:3).

Товариська зустріч між іспанцями та "Селесао" запам'яталась не тільки гольовою перестрілкою, а й сутичкою на полі між зіркою Реала та Емеріком Ляпортом.

Хитрий гол зірки Реала у відеоогляді шаленого матчу Іспанія – Бразилія – 3:3

Вінісіус підійшов до захисника збірної Іспанії ззаду та штовхнув його. Ляпорт зробив репост відео нахабної поведінки бразильця й супроводив його коментарем: "Можливо, він хотів потанцювати?"

Нагадаємо, товариський матч між Іспанією та Бразилією закінчився з рахунком 3:3.

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