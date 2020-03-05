Вінгера збірної Португалії дискваліфікували на 6 місяців за напад на арбітра

Желсон Мартінш та Кріштіану Роналду / Фото з відкритих джерел

Португальський форвард французького Монако дізнався термін свого покарання.

Французька футбольна ліга оголосила своє рішення щодо вчинку нападника Монако Желсона Мартінша у поєдинку 22-го туру французької першості проти Німа.

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Нагадаємо, 24-річний футболіст збірної Португалії грубо штовхнув арбітра матчу після того, як суддя показав гравцю червону картку.

Як наслідок, Мартінш спочатку був відсторонений від офіційних матчів за свою команду, а сьогодні отримав офіційний вердикт – пів року без футболу.

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