Вінгера збірної Португалії дискваліфікували на 6 місяців за напад на арбітра

Португальський форвард французького Монако дізнався термін свого покарання.
Французька футбольна ліга оголосила своє рішення щодо вчинку нападника Монако Желсона Мартінша у поєдинку 22-го туру французької першості проти Німа.
У Болгарії гравець не забив гол з кількох сантиметрів – претендент на найгірший промах в історії футболу
Нагадаємо, 24-річний футболіст збірної Португалії грубо штовхнув арбітра матчу після того, як суддя показав гравцю червону картку.
Як наслідок, Мартінш спочатку був відсторонений від офіційних матчів за свою команду, а сьогодні отримав офіційний вердикт – пів року без футболу.
Рим на Євро-2020: як доїхати, що подивитися, куди заселитися, де відпочити і як зекономити