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Вінгера збірної Португалії дискваліфікували на 6 місяців за напад на арбітра

22:52 28 Читать на русском
Вінгера збірної Португалії дискваліфікували на 6 місяців за напад на арбітра
Желсон Мартінш та Кріштіану Роналду / Фото з відкритих джерел

Португальський форвард французького Монако дізнався термін свого покарання.

 

Французька футбольна ліга оголосила своє рішення щодо вчинку нападника Монако Желсона Мартінша у поєдинку 22-го туру французької першості проти Німа.

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Нагадаємо, 24-річний футболіст збірної Португалії грубо штовхнув арбітра матчу після того, як суддя показав гравцю червону картку.

Як наслідок, Мартінш спочатку був відсторонений від офіційних матчів за свою команду, а сьогодні отримав офіційний вердикт – пів року без футболу.

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Желсон Мартінш Желсон Мартінш Відеоновини Нім Нім Нім - Монако Португалія Португалія Монако Монако Франція
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