Вингера сборной Португалии дисквалифицировали на 6 месяцев за нападение на арбитра

Желсон Мартинш и Криштиану Роналду / Фото из открытых источников

Португальский форвард французского Монако узнал срок своего наказания.

Французская футбольная лига объявила свое решение относительно поступка нападающего Монако Желсона Мартинша в поединке 22-го тура французского первенства против Нима.

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Напомним, 24-летний футболист сборной Португалии грубо толкнул арбитра матча после того, как судья показал игроку красную карточку.

Как следствие, Мартинш сначала был отстранен от официальных матчей за свою команду, а сегодня получил официальный вердикт – полгода без футбола.

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