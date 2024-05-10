ПСЖ навіть не намагається вдавати, що Кіліан Мбаппе буде частиною команди в наступному сезоні.

Чемпіони Франції зробили дуже прозорий натяк під час презентації нової форми.

Мбаппе назвав відповідального за виліт ПСЖ з ЛЧ: "Коли ти сильний, то м'яч летить у ворота, а не стійку"

Зазвичай під час таких рекламних заходів приділяють максимальну увагу своїм головним зіркам. Натомість Мбаппе немає на жодному фото чи відео у соцмережах ПСЖ! Літній відхід Кіліана виглядає неминучим.

Надійні інсайдери ще в середині лютого оголосили про це рішення 25-річного нападника. Мбаппе відмовився активувати пункт про продовження контракту і вільним агентом планує перебратися в Реал. Кіліан за 7 сезонів так і не зміг привести ПСЖ до омріяної перемоги в ЛЧ. Трансфер форварда з Монако обходився парижанам у 180 млн євро, а тепер вони не отримають жодної копійки.

El PSG presenta la equipación de la próxima temporada. Kylian Mbappé no aparece en el vídeo. pic.twitter.com/nU54BzccMm — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) May 10, 2024

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?