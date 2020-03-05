Рим на Євро-2020: як доїхати, що подивитися, куди заселитися, де відпочити і як зекономити

"Футбол 24" презентує нову рубрику – так званий гід по містах Євро-2020. Першим у нашому списку став Рим. Як дістатися, де зупинитися, що подивитися, де поїсти та як провести час у столиці Італії – у цьому матеріалі ми відповідаємо на усі питання.

Рим – древня столиця Італії та одне із найгарніших міст не лише Європи, а й усього світу. Побувати у Вічному місті, колисці цивілізації – мрія мільйонів людей. "Всі дороги ведуть до Риму" – ця відома фраза стане зрозумілою лише після того, коли побуваєш у цьому фантастичному місті. Відвідавши столицю Італію одного разу, ти обов'язково захочеш повернутися. Абсолютно кожен знайде тут для себе що-небудь цікаве. Такої кількості всесвітньовідомих античних пам'яток, які вражають уяву, немає більше ніде. Втім, не пам'ятками єдиними. Неймовірна кухня, романтика та унікальна атмосфера – все це знайдете у Римі.

Євро-2020: календар матчів збірної України

"Футбол 24" започатковує цикл матеріалів, присвячених містам, що стануть господарями поєдинків Євро-2020. Почнемо з Рима, адже саме тут 12 червня і стартує чемпіонат Європи.

Загальна інформація

Країна: Італія

Мова: італійська

Населення: 2,85 млн (дані 2019 року)

Валюта: євро (1 євро = 27,70 грн. за курсом НБУ станом на 5 березня 2020-го)

Віза: для громадян України – безвізовий режим за умови наявності біометричного паспорта. В іншому випадку потрібна чинна Шенгенська віза.

Матчі Євро-2020, які пройдуть у Римі

12 червня

Група А: Туреччина – Італія (1 тур, матч-відкриття, 21:00 за місцевим часом)

17 червня

Група А: Італія – Швейцарія (2 тур, 21:00 за місцевим часом)

21 червня

Група А: Італія – Уельс (2 тур, 18:00 за місцевим часом)

4 липня

Переможець матчу 43 – Переможець матчу 44 (1/4 фіналу, 22:00 за місцевим часом)

Стадіон

Матчі Євро-2020 пройдуть на Стадіо Олімпіко – арені, на якій виступають місцеві клуби Рома та Лаціо. Стадіон має багату історію – він був побудований у 1928 році в епоху правління Муссоліні і мав стати центром новозбудованого сучасного спорткомплексу. Втім, офіційне відкриття арени відбулося лише у 1937 році. Олімпіко зазнав декількох реконструкцій – останні серйозні зміни відбулися перед фіналом ЛЧ 2008/09. Протягом своєї історії арена неодноразово приймала важливі поєдинки – фінали чемпіонатів Європи-1968, 1980, вирішальний матч ЧС-1990, а також 4 рази на Олімпіко проходили фінали Ліги чемпіонів (останній – у 2009 році між Барселоною та Манчестер Юнайтед зі знаменитим голом Ліонеля Мессі головою у ворота ван дер Сара). За кількістю проведених фіналів ЛЧ Олімпіко поступається лише легендарному Вемблі. Зараз тут, окрім матчів римських команд, інколи грає збірна Італії, а також проводяться фінали національного Кубка. Часом арена приймає і поєдинки з регбі.

Стадіо Олімпіко розташований у північній частині міста поблизу річки Тібр та вміщує 72 700 уболівальників. Найближча станція метро – Ottaviano, від якої пішки до арени слід йти ще приблизно півгодини. Також безпосередньо до Олімпіко можна дістатися автобусами чи трамваєм.

Варто зазначити, що Олімпіко – доволі некомфортний стадіон, особливо у порівнянні з сучасними аренами. Бігові доріжки та віддаленість трибун від поля суттєво впливають на комфорт перегляду матчів, та й загалом інфрастуктура арени залишає бажати кращого. Не дивно, що аншлаги тут бувають нечасто, а Лаціо та Рома періодично задумуються про будівництво нового домашнього стадіону. "Джалороссі" начебто вже навіть отримали всі необхідні дозволи від міської влади, проте роботи і досі не початі.

На жаль, спеціальних турів по стадіону не передбачено, тому у нематчеві дні арену можна роздивитися лише ззовні. Щоправда, навіть це не надто вдасться, адже між огорожею та ареною ще розміщений невеличкий парк та інші споруди спорткомплексу.

До слова, "Футбол 24" особисто побував на Стадіо Олімпіко минулого року, тому інформація, як кажуть, з перших вуст.

Зауважимо, що на Олімпіко неодноразово грали представники України. Свої матчі на арені проводили наша національна команда, а також Динамо та Шахтар. Останні вояжі до Вічного міста виявилися не надто вдалими для нас – у сезоні 2017/18 Шахтар і Динамо вилетіли з єврокубків від Роми та Лаціо відповідно.

Як дістатися до Рима

З України у столицю Італії прямі авіарейси існують лише з Києва та Львова. Вартість квитків станом на 5 березня 2020 року починається від 187 євро у два боки, а політ триватиме близько 3-х годин. Також є прямі авіасполучення із сусідніх країн – Польщі, Румунії, Угорщини та Словаччини. Використовуючи численні лоукости, які літають з України, можна дістатися до Рима і з пересадками у Відні, Франкфурті-на-Майні, Берліні, Вільнюсі та інших містах. Щоправда, в такому разі варто поквапитися – лоукости можуть змінювати ціни навіть декілька разів на день, а ближче до Євро вартість квитків лише зростатиме. Хто все ще планує поїздку – не баріться.

У Римі є два аеропорти – Fiumicino та Ciampino. Перший – найбільше летовище Італії, розташоване поблизу містечка Ф'юмічіно за 30 кілометрів від столиці. З аеропорта до центрального залізничного вокзалу Termini курсують автобуси та поїзди. Вартість – від 5 євро, час у дорозі 30-90 хвилин залежно від виду транспорту (потягом буде найшвидше, але й дорожче). Є й таксі – стандартна ціна з аеропорта до центру міста починається від 50 євро. Що стосується летовища Ciampino, то воно невеличке і розташоване майже у межах міста, туди літають в основному лоукости. До Рима можна дістатися навіть звичайним рейсовим автобусом за 20-30 хвилин. Вартість квитка – 1,50 євро. Квиток на спеціальні шатл-баси коштує від 5 євро, а таксі – від 30 євро. До слова, всі таксі повинні мати ліцензію у вигляді спеціальної наліпки. Переконайтеся у її наявності до посадки в авто.

Варто зазначити, що в Італії дуже розвинений залізничний транспорт. Зокрема, дорога до того ж Неаполя займає близько години. Тому цілком можна летіти і у інші міста – Неаполь, Болонью, Флоренцію і навіть Мілан, до якого можна дістатися швидкісним потягом буквально за 3 години.

Боїтеся літати? Не проблема – є й автобусні перевізники, але комфортною таку поїздку не назвеш. Час у дорозі складе не менше доби, а вартість є приблизно однаковою з авіарейсом – близько 100 євро в один бік. Можна дістатися автобусом чи залізницею у ту ж Польщу, звідки є регулярне пряме авіасполучення з Римом чи іншими містами Італії. Словом, варіантів приїхати у Рим – безліч, було б бажання.

Де зупинитися у столиці Італії

У Римі величезний вибір готелів, апартаментів та вілл на будь-який гаманець. Двомісний номер на одну ніч у скромному хостелі чи готелі обійдеться від 30 євро і вище. Середня вартість двомісного номера – 100 євро. Окрім готелів чи хостелів, варто розглянути варіант апартаментів – для великої компанії це у більшості випадків обійдеться суттєво дешевше. Можна ще більше зекономити, орендувавши окрему кімнату – це може обійтися у скромних 25 євро. У Римі житло потрібне виключно для ночівлі та для того, щоб прийняти душ – перебуваючи в цьому місті, не можна сидіти вдома. Це було б злочином.

Що стосується районів для проживання, то з точки зору доступності до всіх визначних місць доцільно поселитися в районі вокзалу Termini (щоправда, вокзал – він і в Римі вокзал, відповідна атмосфера та асоціальні елементи присутні і тут). Оптимальним є варіант житла поблизу Колізею чи площі Іспанії (Piazza di Spagna), проте ціни відверто "кусаються". На карті виділені найкращі райони проживання для гостей міста.

При обмеженому бюджеті можна поселитися біля будь-якої станції метро, навіть на окраїні Рима. В такому випадку дістатися до історичного центру міста – абсолютно не проблема. При цьому не варто відкладати остаточний вибір місця проживання, адже з наближенням чемпіонату ціни лише зростатимуть.

Що подивитися

Рим – одне з найпопулярніших міст світу, пізнати його повністю за кілька днів просто неможливо. Всі чули про це місто ще зі шкільної програми та, звісно, пам'ятаємо по картинках древній Колізей, Пантеон та інші відомі пам'ятки. Навіть декількох відвідувань Вічного міста замало для того, щоб повністю відчути його атмосферу, не кажучи вже про день-два. Втім, навіть за цей короткий час скласти певне враження про столицю Італії, звісно, можна.

Парадокс, але споглядання всіх визначних місць Рима не вартує чимало коштів. Багато пам'яток можна подивитися взагалі безкоштовно – наприклад, зайти в древній храм Пантеон, кинути монетку у фонтан Треві, помолитися у соборі святого Петра у Ватикані та помилуватися ним з однієї з найгарніших площ світу. Також варті обов'язкових відвідин площа Іспанії зі знаменитими сходами, площа Венеції, площа Навона, Народна площа (Piazza del Popolo), Капітолій – туди також можна потрапити, не виклавши жодного євро. Платним є лише вхід у музеї.

Окремої уваги заслуговує Ватикан – окрема держава у місті, якою керує Папа Римський. Якщо площу і собор святого Петра можна оглянути безкоштовно, то підйом на купол обійдеться від 8 євро. Щоправда, воно того варте – побачивши панораму міста з купола історичного собору, ви більше ніколи не забудете цю картину.

Варті відвідування і Ватиканські музеї, у яких можна провести і цілий день. Там можна оглянути знамениті спіральні сходи Джузеппе Момо, Сикстинську капеллу з фресками Мікеланджело та інші художні колекції, вік яких складає кілька сотень років. Щоправда, вхід сюди платний – вартість квитка починається від 17 євро. Квитки у музей варто бронювати онлайн заздалегідь – тоді не доведеться стояти у черзі, яка може зайняти навіть кілька годин. Це ж стосується й інших визначних пам'яток – зокрема, Колізей, вілла Боргезе та Римський Форум.

Вхід у деякі пам'ятки, на жаль, все ж є платним. Замок святого Ангела, Колізей, Форум, вілла Боргезе – за можливість відвідання їх доведеться викласти кілька євро. В той же час зауважимо, що місцева влада надає туристам можливість зекономити. У першу неділю місяця Колізей, Форум та інші місця можна відвідати безкоштовно. Щоправда, в цьому випадку доведеться відстояти серйозну чергу з кількох сотень таких же бажаючих. Це ж стосується і Ватиканських музеїв, але вхід сюди безкоштовний не в першу, а в останню неділю місяця.

Є ще один спосіб зекономити, придбавши спеціальну туристичну картку Roma Pass. Є два види таких карток – на 48 годин (коштує 32 євро) та на 72 години (52 євро). Roma Pass включає безкоштовний проїзд всіма видами транспорту, безкоштовний вхід у одну або дві пам'ятки на вибір (залежно від виду картки), пріоритетний вхід у Колізей та знижку на відвідування знакових туристичних місць. Придбати Roma Pass можна і онлайн, зекономивши свій час.

На жаль, у Римі є один серйозний мінус – це суцільний натовп туристів. Їх тут просто безліч і вони всюди, через що навіть роздивитися пам'ятки буває проблематично, не кажучи вже про фото. Лайфхак – не лінуйтеся і прокидайтеся раніше. У 7-8 годині ранку цілком реально застати вулиці міста напівпорожніми, а от вже буквально за години 2 ніде буде яблуку впасти. Перевірено з власного досвіду.

Набрид Рим? Не проблема – можна виїхати за місто. Особливою популярністю користуються містечка Тіволі та Вітербо, дорога до яких займе близько години-півтори. Можна поїхати і на море – до найближчого курорту Лідо ді Остія можна дістатися звичайною міською електричкою з вокзалу Ostiense. Вартість – 1,50 євро, а час у дорозі складе орієнтовно 40 хвилин. При наявності вільного дня можна виїхати і подалі – у Флоренцію, Орвієто, Сієну чи Неаполь. Втім, навряд чи Рим за декілька днів вам набридне – концентрація пам'яток зашкалює, все не оглянеш навіть за тиждень.

Під час Євро-2020 у місті працюватиме Фестиваль УЄФА. Центральне футбольне містечко буде розміщене на Piazza del Popolo, а вхід туди буде абсолютно безкоштовним протягом усього чемпіонату. У інших частинах Рима організують ще 4 точки, менші за розміром. Там буде все, що потрібно уболівальникам – точки продажу їжі та напоїв, великі екрани для перегляду матчів у прямому ефірі, міні-поля для гри у футбол та інші розважальні події. Передбачена і спеціальна фан-зона, яку організують на Via dei Fori Imperiali – вулиці, що йде від Колізею до Площі Венеції. Вона повністю функціонуватиме лише у дні матчів, а в інші дні програма буде скороченою. Вхід у фан-зону також буде безкоштовним, квиток туди не потрібен.

Міський транспорт

Мережа муніципального транспорту в Римі представлена двома гілками метрополітену (А та В), автобусами та трамваями. Наразі триває будівництво третьої лінії метро, проте в експлуатацію введені лише декілька станцій за межами історичного центру, тому це не має вагомого значення для туристів. Метро курсує з 5:30 до 23:30 ( у п'ятницю та суботу – до 01:30). Там, де не їздить метро, можна скористатися автобусами та трамваями. Є і нічні автобуси, які їздять пунктуальніше, ніж денні – затори у Римі є звичним явищем.

Вартість одноразового проїзду в усіх видах транспорту – 1,50 євро. Квиток діє протягом 100 хвилин та передбачає можливість пересадки (щоправда, зайти в метро з таким квитком можна лише один раз). Проїзний на добу коштує 7 євро, на 48 годин – 12,50, на 72 години – 18 євро. Квитки можна купити в автоматах та касах на станціях метро, а також у багатьох кав'ярнях та кіосках поблизу зупинок. У водія трамвая чи автобуса квитки не продаються, а штраф за безквитковий проїзд складає 55 євро при умові оплати на місці (станом на 5 березня). Обов'язковою умовою є валідація квитка у спеціальних автоматах. Якщо автомат не працює (а таке буває), то варто зазначити час посадки звичайною ручкою – контролер не матиме жодних претензій.

Існує варіант оренди автомобіля, проте тут більше мінусів, ніж плюсів. Парковка у Римі доволі дорога, а знайти місце на безкоштовних прирівнюється до серйозного виграшу в лотерею. Також останніми роками орендовані машини регулярно відкривають та крадуть звідти все цінне. Крім того, вузькі вулички та серйозні обмеження у русі створюють чималі незручності, а на час Євро буде додатково перекрито чимало важливих вулиць, зокрема, і біля стадіону. У столиці Італії легко отримати штраф за заїзд чи парковку на забороненій території, тому краще все ж користуватися громадським транспортом – зазвичай він їздить доволі регулярно. Більшість визначних місць знаходяться близько одне від одного – тому найкращим способом пізнати незнайоме місто стануть банальні прогулянки на своїх двох.

Де поїсти

Залишитися голодним у Римі неможливо. Неймовірний запах піци, пасти, кави, випічки та інших смаколиків можна відчути чи не на кожній вулиці. Вартість кави стартує від 1 євро, така ціна практично у всіх кафе міста, за винятком туристичних місць чи ресторанів високої кухні. Обід у ресторані більш-менш пристойного рівня без алкоголю обійдеться від 30-40 євро з людини. Безумовно, можна і суттєво зекономити – у місті є чимало фаст-фуду, але у випадку Італії це куди смачніший фаст-фуд, ніж банальні бургери чи кебаби. Місцева піца заслужено вважається однією з найкращих у світі – причому не лише звичайна кругла, до якої ми звикли в Україні. У Римі дуже популярним є продаж піци на вагу – такі точки є чи не на кожному кроці, а пристойний шматок, яким можна вгамувати голод, коштуватиме від 5 євро.

Останнім часом у місті набирають популярності заклади, які пропонують так званий "шведський стіл". За фіксовану суму 10-15 євро можна обрати все, що душа бажає – м'ясо, риба, піца, паста, салати та інше. Специфікою таких закладів є те, що у вартість не входять напої, а також обмежений час такої пропозиції – лише кілька фіксованих годин протягом дня. Крім того, такі ресторанчики переважно знаходяться не в історичному центрі.

Загалом у місті представлені ресторани, що пропонують різноманітну кухню – починаючи від італійської та закінчуючи східною. Морепродукти, закуски, салати, випічка, неймовірно смачні десерти та й, зрештою, банальний фаст-фуд – все це є в Римі у практично необмежених кількостях. Великим попитом серед місцевих мешканців користуються, зокрема, бутерброди (Panini) з різноманітними начинками. Їхня вартість починається від 4 євро. Окремої уваги заслуговує місцеве морозиво (gelato). Відвідати Рим і не спробувати його – просто неприпустимо.

До речі, варто також врахувати, що у багатьох закладах харчуваннях (зокрема, у кав'ярнях) існує так званий збір за обслуговування. Наприклад, якщо кава на барній стійці коштує 1-2 євро, то задоволення випити ту ж каву за столиком обійдеться вдвічі дорожче. Не всім це відомо, тому багато туристів виявляються не готовими до зайвих витрат.

На чому дійсно можна заощадити – так це на питній воді. По всьому місту розміщені спеціальні крани з водою, яка придатна до споживання. Цю воду із задоволенням п'ють місцеві мешканці, а туристи навчилися брати з них приклад. Можливо, ці крани не завжди виглядають естетично, проте за якість води хвилюватися точно не варто, а на зекономлені таким чином євро краще випити кави чи придбати сувенір. До слова, місцеві місцеві вина та сири користуються неабиякою популярністю, тому ними можна потішити і своїх близьких, зробивши їм відповідний презент.

З власного досвіду можемо порекомендувати район Trastevere, який відомий численними ресторанами на будь-який гаманець – зокрема, дуже популярними є місцеві таверни (Trattoria). Універсальна порада для кожного міста успішно працює і в столиці Італії – уникайте закладів харчування поблизу туристичних місць (Ватикану, Колізею, фонтану Треві тощо). Там не так смачно і значно дорожче, адже розраховано переважно на випадкових відвідувачів, які навряд чи колись повернуться. Виняток – дорогі ресторани. Тому відійдіть у будь-який провулок буквально на метрів 300 – різниця в ціні вас здивує.

Безпека та інша важлива інформація

Рим – доволі безпечне місто, проте елементарна обережність, звісно, не завадить. Чи не найбільшу загрозу становлять звичайні кишенькові злодії, які найчастіше "працюють" у метро та поблизу усіх визначних місць. Особливо багато їх спостерігається у метро лінії А на відрізку Терміні – Ватикан (станція Ottaviano). Не варто втрачати пильність у будь-яких ситуаціях, позаяк можна легко залишитись без цінних особистих речей. Також не рекомендується ходити вночі поблизу залізничного вокзалу Termini – чимало безпритульних та інших сумнівних осіб явно не додають відчуття комфорту. Про елементарні заходи безпеки на кшталт розпиття алкоголю з незнайомцями зайвий раз нагадувати, мабуть, марно.

У туристичних місцях регулярно спостерігаються типові шахрайства, розраховані на наївних гостей – начебто безкоштовні квіти чи інші дрібнички, пропозиції обміну валюти з рук, підписати петиції проти наркотиків тощо. Те ж саме стосується пропозиції сфоткатися з "гладіаторами". Не варто на це вестися, зберігайте розсудливість та не втрачайте пильності. Одразу після фото чи підпису, не кажучи вже про прийняття "подарунка", у вас вимагатимуть гроші. Краще не носити з собою оригінали документів (за винятком походу безпосередньо на матч Євро на стадіон) – копії цілком достатньо. Не варто також купувати з рук підроблені брендові речі відомих марок. Придбавши таку сумку, гаманець чи будь-що інше, можна отримати серйозний штраф від правоохоронця.

Що стосується такого необхідного для туристів Wi-Fi, то безкоштовний доступ до Інтернету є у багатьох ресторанах, піцеріях та кав'ярнях. Щоправда, у більшості випадків він захищений паролем – не соромтеся запитувати у персоналу, з цим немає жодних проблем. До слова, у тих же кафе варто звертати увагу на суму в рахунку – бувають випадки, коли її свідомо завищують, розраховуючи на наївність туристів.

Практично в усіх місцях Рима можна розрахуватися банківською карткою, проте краще все ж мати певну суму готівкою. Проте без фанатизму – як вже зазначалося, злодюжки в Італії не сплять. У разі чого – одразу звертайтеся до поліцейських, які завжди патрулюють у всіх визначних місцях.

"Португалію ми ж обіграли!": Олег Лужний – про суперників України у Лізі націй та епічні стики з Німеччиною у 2001-му