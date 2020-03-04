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У Болгарії гравець не забив гол з кількох сантиметрів – претендент на найгірший промах в історії футболу

14:13 1023 Читать на русском
У Болгарії гравець не забив гол з кількох сантиметрів – претендент на найгірший промах в історії футболу
Локомотив – ЦСКА 1948 / Фото з відкритих джерел

Унікальний "талант" продемонстрував у кубковому матчі гравець болгарського Локомотива, схибивши там, де неможливо було не забити.

Курйозний епізод трапився у матчі Кубка Болгарії між пловдівським Локомотивом і софійським ЦСКА 1948. На початку зустрічі господарі подавали кутовий. На навіс відгукнувся один з футболістів, однак після його удару м'яч влучив у стійку.

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Від неї снаряд відскочив убік, де вже перебував ще один гравець Локомотива. Він відпасував на одноклубника, який чатував практично на самісінькій лінії воріт. Тому залишалось лише влучити у порожні ворота з кількох сантиметрів, однак він замість цього вдарив під м’яч і той, влучивши у поперечину, відлетів у поле, де його підхопили захисники ЦСКА 1948 і винесли подалі.

До слова, цей курйоз не вплинув на господарів і вони впевнено здолали суперника з рахунком 2:0.

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