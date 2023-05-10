У першому таймі матчу з Фіорентиною Лосано пошкодив коліно і був достроково замінений. Передбачалося, що мексиканець міг порвати хрестоподібні зв'язки, але, на щастя, найгірші побоювання не виправдалися – гравець відбувся переляком.

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Як інформує офіційний сайт Наполі, обстеження виявило не розрив, а розтягнення зв'язок лівого коліна другого ступеня. План реабілітації для гравця буде складено найближчим часом, але в будь-якому разі сезон 2022/23 для Ірвінга можна вважати завершеним – до кінця чемпіонату він не зможе вийти на поле.

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