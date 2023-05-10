Спортивний директор Наполі Крістіано Джунтолі веде переговори з президентом клубу Ауреліо Де Лаурентісом про дострокове розірвання свого контракту, який розрахований до літа 2024 року. Про це інформує інсайдер Ніколо Скіра.

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Повідомляється, що Джунтолі перебуває в хороших стосунках із Де Лаурентісом, але вважає свою історію з Наполі завершеною після завоювання Скудетто. Згідно з джерелом, Ювентус чекає, коли Джунтолі розірве з Наполі контракт – туринці хочуть підписати фахівця на правах вільного агента.

Нагадаємо, що свого часу Джунтолі налаштовував на трансфер Олександра Зінченка з Манчестер Сіті в Наполі, коли український універсал ще не був гравцем стартового складу команди Пепа Гвардіоли.

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