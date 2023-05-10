В первом тайме матча с Фиорентиной Лосано повредил колено и был досрочно заменён. Предполагалось, что мексиканец мог порвать крестообразные связки, но, к счастью, худшие опасения не оправдались – игрок отделался испугом.

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Как информирует официальный сайт Наполи, обследование выявило не разрыв, а растяжение связок левого колена второй степени. План реабилитации для игрока будет составлен в ближайшее время, но в любом случае сезон 2022/23 для Ирвинга можно считать завершенным – до конца чемпионата он не сможет выйти на поле.

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