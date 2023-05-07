Партенопейці вперше грали на рідному стадіоні після завоювання титулу чемпіонів Італії. Останні кілька днів підопічні Лучано Спаллетті більше уваги приділяли святкуванню, ніж підготовці до звітного матчу. У Фіорентини також уже немає турнірної мотивації в Серії А – її увага зосереджена на Лізі конференцій.

Ювентус обіграв Аталанту завдяки голу дебютанта – туринці піднялися на 2 місце, зробивши заявку на ЛЧ

У першому таймі було помітно, що гості значно свіжіші. Бонавентура, Амрабат і Данкан контролювали центр поля й вигравали більшість підбирань. Наполі перебудувався вже після перерви. Спрацювали заміни Спаллетті. Лоботці знадобилася лише хвилина на полі, щоб заробити пенальті. Дуже невдало в цьому епізоді зіграв Амрабат.

До позначки підійшов Осімхен. Цікаво, що упродовж сезону нігерієць принципово не бив пенальті після того, як не забив Ліверпулю в Лізі чемпіонів ще на початку вересня. Відсутність такої практики далася взнаки. І цього разу голкіпер потягнув та ще й впорався з добиванням Ельмаса. Проте форвард отримав ще один шанс на 72-й хвилині. Цього разу Осімхен впевнено відправив м'яч у дев'ятку.

Це гол так і залишився єдиним у цій грі. Про зміни в турнірній таблиці навіть немає сенсу говорити – Наполі святкує, а Фіорентина майже на недосяжній відстані до зони єврокубків. Відзначимо здобутки Осімхена, який став найкращим бомбардиром Серії А серед африканців (47 голів), побивши рекорд легендарного Джорджа Веа (46).