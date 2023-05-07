Наполі виграв перший матч у статусі чемпіона – Осімхен зрадив принципам і побив рекорд легендарного бомбардира
Наполі обіграв Фіорентину (1:0) в рамках 34-го туру Серії А. Рахунок та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".
Партенопейці вперше грали на рідному стадіоні після завоювання титулу чемпіонів Італії. Останні кілька днів підопічні Лучано Спаллетті більше уваги приділяли святкуванню, ніж підготовці до звітного матчу. У Фіорентини також уже немає турнірної мотивації в Серії А – її увага зосереджена на Лізі конференцій.
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У першому таймі було помітно, що гості значно свіжіші. Бонавентура, Амрабат і Данкан контролювали центр поля й вигравали більшість підбирань. Наполі перебудувався вже після перерви. Спрацювали заміни Спаллетті. Лоботці знадобилася лише хвилина на полі, щоб заробити пенальті. Дуже невдало в цьому епізоді зіграв Амрабат.
До позначки підійшов Осімхен. Цікаво, що упродовж сезону нігерієць принципово не бив пенальті після того, як не забив Ліверпулю в Лізі чемпіонів ще на початку вересня. Відсутність такої практики далася взнаки. І цього разу голкіпер потягнув та ще й впорався з добиванням Ельмаса. Проте форвард отримав ще один шанс на 72-й хвилині. Цього разу Осімхен впевнено відправив м'яч у дев'ятку.
Це гол так і залишився єдиним у цій грі. Про зміни в турнірній таблиці навіть немає сенсу говорити – Наполі святкує, а Фіорентина майже на недосяжній відстані до зони єврокубків. Відзначимо здобутки Осімхена, який став найкращим бомбардиром Серії А серед африканців (47 голів), побивши рекорд легендарного Джорджа Веа (46).