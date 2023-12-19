Динамо і Полісся зійшлися у битві за гравця збірної України – пропозиція Суркіса "вражає"
Футболіст молодіжної збірної України Максим Брагару вже найближчим часом може змінити клубну прописку.
Як раніше повідомляв Футбол 24, Динамо цікавиться півзахисником Чорноморця Максимом Брагару. Конкуренцію киянам у боротьбі за гравця готове скласти житомирське Полісся.
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Як пише Telegram-канал Zorya Londonsk, "вовки" запропонували чудові умови особистого контракту футболісту, але не збираються довго чекати.
Повідомляється, що свою пропозицію зробило і Динамо, попри нещодавні слова Суркіса щодо слабкого рівня гравців в УПЛ, але сума в рази менша за показники Transfermarkt – портал оцінює футболіста "молодіжки" у 700 тисяч євро.
Нагадаємо, Динамо йде на 5 щаблі турнірної таблиці УПЛ, набравши 28 турнірних пунктів після 14 зіграних матчів.
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