Футболіст молодіжної збірної України Максим Брагару вже найближчим часом може змінити клубну прописку.

Як раніше повідомляв Футбол 24, Динамо цікавиться півзахисником Чорноморця Максимом Брагару. Конкуренцію киянам у боротьбі за гравця готове скласти житомирське Полісся.

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Як пише Telegram-канал Zorya Londonsk, "вовки" запропонували чудові умови особистого контракту футболісту, але не збираються довго чекати.

Повідомляється, що свою пропозицію зробило і Динамо, попри нещодавні слова Суркіса щодо слабкого рівня гравців в УПЛ, але сума в рази менша за показники Transfermarkt – портал оцінює футболіста "молодіжки" у 700 тисяч євро.

Нагадаємо, Динамо йде на 5 щаблі турнірної таблиці УПЛ, набравши 28 турнірних пунктів після 14 зіграних матчів.

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