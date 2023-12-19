Вингер молодежной сборной Украины готов перейти в Динамо – он отказался от роскошного предложения одного из лидеров УПЛ
Полузащитник Черноморца Максим Брагару определился, где хочет продолжить свою карьеру.
Лидер молодежной сборной Украины Максим Брагару своей игрой привлек внимание многих клубов. Сразу два представителя УПЛ – Динамо и Полесье – изъявили желание подписать талантливого игрока. И если киевляне делали ставку на свой бренд, то житомирцы предложили футболисту отличные условия личного контракта.
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По информации Sportarena, 21-летний вингер уже определился со следующим клубом – Максим склоняется к переходу в Динамо. Как отмечал ранее Футбол 24, у "бело-синих" хорошие отношения с вице-президентом Черноморца Владимиром Генинсоном, поэтому договориться о трансфере будет несложно.
Напомним, Брагару – воспитанник Черноморца. В текущем сезоне он провел за "моряков" 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 ассистами. Его контракт с одесситами действует до 30 июня 2024 года. За молодежную сборную Украины Максим в 19 поединках забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.
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