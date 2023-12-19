Лидер молодежной сборной Украины Максим Брагару своей игрой привлек внимание многих клубов. Сразу два представителя УПЛ – Динамо и Полесье – изъявили желание подписать талантливого игрока. И если киевляне делали ставку на свой бренд, то житомирцы предложили футболисту отличные условия личного контракта.

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По информации Sportarena, 21-летний вингер уже определился со следующим клубом – Максим склоняется к переходу в Динамо. Как отмечал ранее Футбол 24, у "бело-синих" хорошие отношения с вице-президентом Черноморца Владимиром Генинсоном, поэтому договориться о трансфере будет несложно.

Напомним, Брагару – воспитанник Черноморца. В текущем сезоне он провел за "моряков" 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 3 ассистами. Его контракт с одесситами действует до 30 июня 2024 года. За молодежную сборную Украины Максим в 19 поединках забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

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