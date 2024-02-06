"У нас було багато моментів. Їхній голкіпер зіграв приголомшливо. Брентфорд дуже небезпечний при стандартних положеннях, дуже високо пресингує. І важливо знаходити вільні зони на краях у таких матчах. Це була дійсно важка гра.

Асист року від голкіпера у відеоогляді матчу Брентфорд – Манчестер Сіті – 1:3

Ми знаємо, що Тоуні – сполучна ланка, що суперник робить забігання за лінію захисту. Будемо намагатися додати в цьому контексті.

Фоден завжди націлений на гол. Він провів уже 250 матчів і в цьому сезоні почав впливати на гру своїми голами. Він чудовий. У нього дуже хороша статистика.

Я ніколи не думаю про переможні серії, просто намагаюся допомогти гравцям відновитися до наступної гри. Думаю тільки про перемогу в наступному матчі", – цитує Гвардіолу BBC.

Манчестер Сіті піднявся на другу сходинку з 49 очками. "Містяни" відстають від Ліверпуля на два пункти.

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