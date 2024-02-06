"Він зіграв приголомшливо": Гвардіола відзначив гравця суперника й розхвалив зірку Манчестер Сіті
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу над Брентфордом (1:3) у 23-му турі АПЛ.
"У нас було багато моментів. Їхній голкіпер зіграв приголомшливо. Брентфорд дуже небезпечний при стандартних положеннях, дуже високо пресингує. І важливо знаходити вільні зони на краях у таких матчах. Це була дійсно важка гра.
Асист року від голкіпера у відеоогляді матчу Брентфорд – Манчестер Сіті – 1:3
Ми знаємо, що Тоуні – сполучна ланка, що суперник робить забігання за лінію захисту. Будемо намагатися додати в цьому контексті.
Фоден завжди націлений на гол. Він провів уже 250 матчів і в цьому сезоні почав впливати на гру своїми голами. Він чудовий. У нього дуже хороша статистика.
Я ніколи не думаю про переможні серії, просто намагаюся допомогти гравцям відновитися до наступної гри. Думаю тільки про перемогу в наступному матчі", – цитує Гвардіолу BBC.
Манчестер Сіті піднявся на другу сходинку з 49 очками. "Містяни" відстають від Ліверпуля на два пункти.
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