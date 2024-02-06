"У нас было много моментов. Их голкипер сыграл потрясающе. Брентфорд очень опасен при стандартных положениях, очень высоко прессингует. И важно находить свободные зоны на краях в таких матчах. Это была действительно тяжелая игра.

Ассист года от голкипера в видеообзоре матча Брентфорд – Манчестер Сити – 1:3

Мы знаем, что Тоуни – связующее звено, что соперник делает забегания за линию защиты. Будем стараться прибавить в этом контексте.

Фоден всегда нацелен на гол. Он провел уже 250 матчей и в этом сезоне начал влиять на игру своими голами. Он великолепен. У него очень хорошая статистика.

Я никогда не думаю о победных сериях, просто стараюсь помочь игрокам восстановиться к следующей игре. Думаю только о победе в следующем матче", – цитирует Гвардиолу BBC.

Манчестер Сити поднялся на вторую строчку с 49 очками. "Горожане" отстают от Ливерпуля на два пункта.

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