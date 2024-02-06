Манчестер Сіті переграв Брентфорд у матчі 23-го туру АПЛ, Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Гра голкіпера господарів захоплювала протягом матчу. Флеккен не тільки виручав свою команду, а й записав у свій актив асист. Воротар виконав вільний удар, вибивши сильно вперед, а Мопе переграв Едерсона.

Ман Сіті дотиснув Брентфорд, наблизившись до Ліверпуля – хет-трик Фодена у ворота "стіни", асисти голкіпера і Холанда

Утім, Манчестер Сіті продовжував тиснути і Філ Фоден здобув для своєї команди перемогу, оформивши хет-трик.

Брентфорд перебуває на 15 сходинці з 22 очками, а команда Гвардіоли розташувалась на другому місці з 49 балами.