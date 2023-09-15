"Можна помітити, що йому подобається брати тягар лідерства на себе. З Ла Ліги пішли багато дуже гарних футболістів, тому прихід Беллінгема додає їй якості.

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Вважаю, що Джуд заб'є від 15 до 20 голів в цьому сезоні. Він добре підключається другим темпом, у нього чудовий удар головою, а також потужний дальній удар", – цитує Шустера AS.

Нагадаємо, що в чотирьох турах Ла Лаги Джуд Беллінгем забив за Реал п'ять голів та віддав одну результативну передачу.

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