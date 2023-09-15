"Він заб'є від 15 до 20 голів": Шустер дав сміливий прогноз щодо зірки Реала
22:16 - Читать на русском
Колишній тренер Реала Бернд Шустер поділився думками щодо форми півзахисника Реала Джуда Беллінгема.
"Можна помітити, що йому подобається брати тягар лідерства на себе. З Ла Ліги пішли багато дуже гарних футболістів, тому прихід Беллінгема додає їй якості.
"Поширювали відео через WhatsApp": Реал відреагував на секс-скандал своїх гравців
Вважаю, що Джуд заб'є від 15 до 20 голів в цьому сезоні. Він добре підключається другим темпом, у нього чудовий удар головою, а також потужний дальній удар", – цитує Шустера AS.
Нагадаємо, що в чотирьох турах Ла Лаги Джуд Беллінгем забив за Реал п'ять голів та віддав одну результативну передачу.
Німецька сенсація кине виклик Наполі та королям Європи: Ліга чемпіонів, представлення групи С
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter