"Можно заметить, что ему нравится брать груз лидерства на себя. Из Ла Лиги ушли многие очень хорошие футболисты, поэтому приход Беллингема придает ей качества.

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Считаю, что Джуд забьет от 15 до 20 голов в этом сезоне. Он хорошо подключается вторым темпом, у него великолепный удар головой, а также мощный дальний удар", – цитирует Шустера AS.

Напомним, что в четырех турах Ла Лаги Джуд Беллингем забил за Реал пять голов и отдал одну результативную передачу.

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