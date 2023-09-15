"Он забьет от 15 до 20 голов": Шустер дал смелый прогноз относительно звезды Реала
Бывший тренер Реала Бернд Шустер поделился мнением о форме полузащитника Реала Джуда Беллингема.
"Можно заметить, что ему нравится брать груз лидерства на себя. Из Ла Лиги ушли многие очень хорошие футболисты, поэтому приход Беллингема придает ей качества.
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Считаю, что Джуд забьет от 15 до 20 голов в этом сезоне. Он хорошо подключается вторым темпом, у него великолепный удар головой, а также мощный дальний удар", – цитирует Шустера AS.
Напомним, что в четырех турах Ла Лаги Джуд Беллингем забил за Реал пять голов и отдал одну результативную передачу.
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