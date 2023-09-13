Груповий етап Ліги чемпіонів сезону 2023/24 стартує вже 19 вересня. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR продовжує серію матеріалів про учасників головного клубного турніру Європи.

Арсенал витяг щасливий квиток, переможець єврокубка і французька сенсація: Ліга чемпіонів, представлення групи В

У цій частині – знайомство з квартетом С. Тут є дует явних фаворитів – абсолютна більшість віддає перші два місця мадридському Реалу та італійському Наполі. Рекордсмен за кількістю перемог у Лізі чемпіонів і володар Скудетто 2022/23 повинні без особливих проблем виходити з групи. Брага і берлінський Уніон (принаймні, на папері) боротимуться за третє місце, яке дає право на путівку в Лігу Європи. Португальська команда втретє у своїй історії зіграє у груповому турнірі ЛЧ. Для берлінського Уніона вихід у основну стадію Ліги чемпіонів став історичним – ще ніколи цей самобутній німецький клуб не грав у найпрестижнішому євротурнірі.

Реал Мадрид

Багаж минулого сезону: мадридський гранд є традиційним учасником Ліги чемпіонів. Без Реала, який 14 разів вигравав ЛЧ/КЄЧ, найпрестижніший єврокубок перестав би бути собою в його нинішньому вигляді. Команда Карло Анчелотті у минулому сезоні віддала Барселоні чемпіонський титул Іспанії, а в ЛЧ 2022/23 дійшла до півфіналу, де поступилася Манчестер Сіті – майбутньому переможцю. Зрозуміло, що Реал напряму вийшов у груповий турнір поточного розіграшу і готується розпочати черговий похід за трофеєм.

Амбіції: мадридський Реал – це мадридський Реал. У цьому клубі вважають провалом будь-який результат, окрім здобуття трофею. У минулому сезоні "бланкос" зупинилися за два кроки від перемоги в Лізі чемпіонів, а влітку втратили головного бомбардира – Карім Бензема вирішив поїхати догравати у Саудівську Аравію. Старт сезону приніс Карло Анчелотті суттєві кадрові втрати – через серйозні травми надовго вибули Тібо Куртуа та Едер Мілітао, які повернуться аж навесні. Відсутність бельгійського воротаря дає додатковий шанс Андрію Луніну, навіть з урахуванням екстреного підписання Кепи Аррісабалаги. Якщо Реал достроково оформить вихід у плей-офф, то український воротар цілком може з'явитися на полі у останніх матчах групового турніру. А, можливо, навіть раніше.

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Попри всі наявні проблеми, Реал і надалі вважається одним із головних претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів. Вміння виривати, здавалося б, безнадійні матчі, індивідуальний клас гравців, дещиця фарту та персона Карло Анчелотті – мадридський клуб серйозно розраховує повернути Кубок ЛЧ у столицю Іспанії. Про такі речі, як вихід у плей-офф, і говорити нічого – це й так зрозуміло. Ніколи ще не було такого, щоб Реал не проходив груповий турнір.

10 найдорожчих гравців: Вінісіус Жуніор, Джуд Беллінгем, Феде Вальверде, Родріго, Орельєн Чуамені, Едуардо Камавінга, Едер Мілітао, Тібо Куртуа, Девід Алаба, Антоніо Рюдігер.

Головна зірка: Джуд Беллінгем феноменально розпочав кар'єру в Мадриді, але навіть такий старт ще не робить англійця фундаментальним гравцем у команді Карло Анчелотті. Цей статус після відходу Каріма Бензема належить Вінісіусу Жуніору. Бразильський вінгер, приїхавши у Мадрид зовсім молодим хлопчиною, розпочинав з труднощами, але в останні роки став лідером Реала. 23 голи і 21 асист у 55-ти матчах минулого сезону – дуже круті показники. Тим більше, Вінісіусу лише нещодавно виповнилося якихось 23. Без реактивного бразильця атака Реала стає значно біднішою. А забивати є кому й без Бензема – доведено тим же Беллінгемом.

Наполі

Багаж минулого сезону: неаполітанці знову напряму кваліфікувалися в Лігу чемпіонів. Але головне досягнення "партенопейців" полягає не в цьому. Вперше за 33 роки Наполі став чемпіоном Італії, проте втратив одного з головних архітекторів цього успіху. Лучано Спаллетті вирішив покинути клуб, мотивувавши це втомою від роботи і бажанням взяти творчу паузу. Але не минуло й трьох місяців, як наставник очолив збірну Італії, замінивши Роберто Манчіні. Замість Спаллетті Ауреліо Де Лаурентіс запросив Руді Гарсію, останнім місцем роботи якого був саудівський Аль-Наср.

Серед важливих виконавців клуб покинули захисник Мін Че Кім та Ірвінг Лосано. Натомість Наполі підсилився данцем Єспером Ліндстрьомом, який має всі шанси стати лідером півзахисту. Також прийшли Єнс Каюсте і бразильський захисник Натан. Словом, Наполі якщо і став слабшим, то на якусь дещицю. Кварацхелія, Осімхен, Зєліньскі, Замбо-Ангісса та Лоботка нікуди не поділися.

Амбіції: зрозуміло, що завдання виграти Лігу чемпіонів перед Руді Гарсією навряд чи стоїть. Навіть потужний Наполі зразка минулого сезону вилетів вже у чвертьфіналі. Результати жеребкування дозволяють "партенопейцям" розраховувати на вихід з групи як на завдання-мінімум. Далі все залежить від суперників, але у плей-офф ЛЧ чемпіон Італії виходити зобов'язаний. Місце, нижче за друге, стане провалом.

10 найдорожчих гравців: Віктор Осімхен, Хвіча Кварацхелія, Станіслав Лоботка, Франк Замбо-Ангісса, Пйотр Зєліньскі, Джакомо Распадорі, Єспер Ліндстрьом, Еліф Ельмас, Джованні Ді Лоренцо, Амір Ррахмані.

Головна зірка: у першій половині минулого сезону головною сенсацією Наполі був Хвіча Кварацхелія, але згодом грузинський вінгер став блідою тінню себе самого. Справжнім лідером команди є Віктор Осімхен, який сповна відпрацьовує 75 мільйонів євро, викладені за нього в 2020 році. Фантастичні 26 голів у чемпіонаті Італії 2022/23 – саме нігерієць був головним елементом у чемпіонській команді Лучано Спаллетті. Влітку до нападника був серйозний інтерес статусніших клубів, але Осімхен залишився в Неаполі. Новий сезон він розпочав теж ударно – 3 голи у 3-х матчах Серії А. Саме на Віктора "партенопейці" покладають головні надії у поточній кампанії.

Брага

Багаж минулого сезону: "каноніри" фінішували на 3-й позиції чемпіонату Португалії, не зумівши нав'язати Бенфіці та Порту боротьби за титул. Зате у кваліфікації ЛЧ "помстилися" за СК Дніпро-1, вибивши грецький Панатінаїкос. Втретє в історії та вперше за 11 років Брага гратиме у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Головний тренер Артур Жорже, який очолив першу команду рік тому, з першої ж спроби повернув "канонірів" у найпрестижніший євротурнір, що дозволить клубу ще й заробити кілька десятків мільйонів євро.

Амбіції: Брага лише втретє в історії пробилася у груповий турнірі ЛЧ. У сезоні 2010/11 португальці посіли третє місце, пропустивши у плей-офф Шахтар і Арсенал. Кампанія 2012/13 склалася гірше – безнадійно остання позиція у квартеті з Манчестер Юнайтед, Галатасараєм і ЧФР Клуж. Враховуючи результати жеребкування, навряд чи у Бразі мріють про перший в історії клубу вихід у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Та й третє місце у міцного Уніона теж ще потрібно вибороти – путівка в Лігу Європи навряд чи стане для португальців розчаруванням.

10 найдорожчих гравців: Рікарду Орта, Алі Аль-Мусраті, Абель Руїс, Саймон Банза, Віктор Гомес, Брума, Матеус, Андре Орта, Вітор Карвалью, Роні Лопес.

Головна зірка: у другій половині минулого сезону лідером команди став португальський вінгер Брума, який прийшов із Фенербахче на правах оренди і оформив 4+6 у 17-ти матчах. Влітку Брага викупила його за 6,5 млн євро, а Брума віддячив трьома голами у кваліфікації ЛЧ. Також можна виділити вінгера збірної Португалії Рікарду Орту. Але головним ім'ям у складі Браги для широкого загалу є 37-річний Жоау Моутінью, який влітку прийшов із Вулверхемптона вільним агентом. Його 146 матчів за національну збірну є другим показником в історії – більше лише у Кріштіану Роналду. Кар'єра знаменитого ветерана наближається до кінця, але Моутінью ще отримав шанс почути гімн Ліги чемпіонів на власні вуха.

Уніон Берлін

Багаж минулого сезону: у кампанії 2022/23 прогрес Уніона досяг апогею. Після виходу в Бундеслігу у 2019 році команда Урса Фішера демонструє постійне покращення результатів – 11, 7, 5 і 4 місця. Берлінська команда втретє поспіль кваліфікувалася в єврокубки – після Ліги конференцій та Ліги Європи нарешті настала черга і Ліги чемпіонів. Уніон, який був заснований у 1906 році, вперше у своїй історії пробився у найпрестижніший клубний турнір Європи.

Амбіції: сам факт потрапляння Уніона в груповий турнір Ліги чемпіонів – вже грандіозна подія для клубу. З такої нагоди берлінці непогано підсилилися. Прийшли Леонардо Бонуччі, Кевін Фолланд, Діогу Лейте, Робін Госенс, у Челсі орендували Давіда Фофана, а в Лідса – Брендена Ааронсона. При цьому ніхто з лідерів команду не покинув – зокрема, Рані Хедіра. Опорний хав, який є молодшим братом Самі Хедіри, у минулому сезоні пропустив лише один матч Бундесліги.

Загальна вартість усіх футболістів Уніона складає майже 200 мільйонів євро. Враховуючи солідне кадрове підсилення, берлінці планують нав'язати боротьбу мінімум за третє місце і путівку в Лігу Європи. Випередити Реал чи Наполі буде непросто, однак скласти конкуренцію Бразі Уніону цілком до снаги.

10 найдорожчих гравців: Бренден Ааронсон, Шеральдо Беккер, Данільйо Духі, Робін Госенс, Діогу Лейте, Йосіп Юрановіч, Рані Хедіра, Давід Датро Фофана, Люка Тусар, Кевін Фолланд.

Головна зірка: той випадок, коли команду можна назвати абсолютно тренерською. Цього не змінить навіть прихід того ж Леонардо Бонуччі, який у складі Ювентуса грав у двох фіналах ЛЧ та ставав чемпіоном Європи. Швейцарець Урс Фішер, який очолив Уніон у 2018 році, а до того тренував Тун, Цюріх і Базель, одразу ж вивів команду в Бундеслігу, після чого продовжив берлінську казку. Саме йому належить головна заслуга виходу Уніона в Лігу чемпіонів. Винагорода у вигляді протистоянь з Реалом і Наполі – найвища вершина в кар'єрі 57-річного швейцарця.

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