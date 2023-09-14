У четвер, 14 вересня, Реал випустив офіційну заяву за підсумками секс-скандалу за участю гравців, про який стало відомо в пресі.

"Клуб повідомляє, що йому відомо про те, що на гравця Кастилії (другої команди Реала, – прим.) і трьох гравців Реала С (третьої команди клубу, – прим.) подали заяву до Цивільної гвардії у зв'язку зі скаргою на ймовірне розповсюдження приватного відео у WhatsApp. Коли клуб отримає детальну інформацію про факти, він вживе відповідних заходів", – йдеться в офіційному повідомленні "бланкос".

Три гравці Реала стали фігурантами секс-скандалу з неповнолітньою – футболісти заарештовані

Раніше El Confidencial повідомив про арешт трьох гравців Реала за поширення відео сексуального характеру з неповнолітньою, а також за розголошення секретів сексуального характеру ймовірної жертви. Слідчі конфіскували їхні мобільні телефони і почали перевірку.

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