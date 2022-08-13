"Хто наразі найсильніший молодий український захисник? Думаю, що ні для кого не секрет. Я вважаю, що Забарний. Він загалом феномен. Хлопець у своєму віці показує таку зрілу та досвідчену гру. Плюс у нього дуже добрі дані й антропометрія, і швидкість. Це великий плюс. І те, як він починає атаки… Я вважаю, що вже зараз – це топ-футболіст.

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Чи перейде Забарний в закордонний чемпіонат у це міжсезоння? Важко мені сказати, які у них там течії в команді, але я вважаю, що такому футболісту треба їхати закордон і виявляти себе там. Хоча такі футболісти і в Україні потрібні, щоб молоді гравці дивилися на них і розуміли, що кожен має шанс проявити себе і виступити на високому рівні.

Який чемпіонат найбільше підходить Забарному? Дивлячись, як він грає за збірну та Динамо, то абсолютно будь-який чемпіонат. А якщо вибирати, то чомусь здається, що Англія", – поділився Вернидуб в інтерв'ю Fanday.

Зазначимо, що в минулому сезоні Забарний провів за Динамо 23 поєдинки, в яких відзначився 1 асистом. На початку цієї кампанії Ілля зіграв у всіх чотирьох матчах "біло-синіх" в кваліфікації до Ліги чемпіонів.

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