"Кто сейчас самый сильный молодой украинский защитник? Думаю, что ни для кого не секрет. Я считаю, что Забарный. Он в целом парадокс. Парень в своем возрасте показывает такую зрелую и опытную игру. Плюс у него очень хорошие данные и антропометрия и скорость. Это большой плюс. И то, как он начинает атаки… Я считаю, что уже сейчас это топ-футболист.

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Перейдет ли Забарный в зарубежный чемпионат в это межсезонье? Трудно мне сказать, какие у них там течения в команде, но я считаю, что такому футболисту нужно ехать за границу и проявлять себя там. Хотя такие футболисты и в Украине нужны, чтобы молодые игроки смотрели на них и понимали, что у каждого есть шанс проявить себя и выступить на высоком уровне.

Какой чемпионат больше всего подходит Забарному? Глядя, как он играет за сборную и Динамо, абсолютно любой чемпионат. А если выбирать, то почему-то кажется, что Англия", – поделился Вернидуб в интервью Fanday.

Отметим, что в прошлом сезоне Забарный провел за Динамо 23 поединка, в которых отличился 1 ассистом. В начале этой кампании Илья сыграл во всех четырех матчах "бело-синих" в квалификации в Лигу чемпионов.

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