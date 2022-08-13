"Он вообще феномен": ветеран УПЛ в восторге от юного лидера Динамо
Защитник Кривбасса Виталий Вернидуб поделился мыслями относительно защитника киевского Динамо Ильи Забарного.
"Кто сейчас самый сильный молодой украинский защитник? Думаю, что ни для кого не секрет. Я считаю, что Забарный. Он в целом парадокс. Парень в своем возрасте показывает такую зрелую и опытную игру. Плюс у него очень хорошие данные и антропометрия и скорость. Это большой плюс. И то, как он начинает атаки… Я считаю, что уже сейчас это топ-футболист.
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Перейдет ли Забарный в зарубежный чемпионат в это межсезонье? Трудно мне сказать, какие у них там течения в команде, но я считаю, что такому футболисту нужно ехать за границу и проявлять себя там. Хотя такие футболисты и в Украине нужны, чтобы молодые игроки смотрели на них и понимали, что у каждого есть шанс проявить себя и выступить на высоком уровне.
Какой чемпионат больше всего подходит Забарному? Глядя, как он играет за сборную и Динамо, абсолютно любой чемпионат. А если выбирать, то почему-то кажется, что Англия", – поделился Вернидуб в интервью Fanday.
Отметим, что в прошлом сезоне Забарный провел за Динамо 23 поединка, в которых отличился 1 ассистом. В начале этой кампании Илья сыграл во всех четырех матчах "бело-синих" в квалификации в Лигу чемпионов.
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