На офіційному сайті УПЛ нарешті з'явився розклад поєдинків 1-го туру. Відзначимо, що наразі відомі лише перші пари, проте дати та час проведення поєдинків наразі не розголошуються.

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Так, Шахтар розпочне турнір поєдинком з Металістом 1925, Динамо зіграє на виїзді з Інгульцем. Відомі й інші пари: Зоря – Ворскла, СК Дніпро-1 – Олександрія, Рух – Металіст, Минай – Львів, Колос – Кривбас, Чорноморець – Верес.

Слід зазначити, що Динамо не зможе зіграти 23 серпня, оскільки на цей день у киян запланований матч-відповідь з Бенфікою в рамках кваліфікації до Ліги чемпіонів.

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