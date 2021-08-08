"Він викликає у мене ерекцію": навіть суперники ПСЖ чекають на прихід Мессі в Лігу 1
Головний тренер Бреста Мішель Дер Закарян висловився про можливий перехід Ліонеля Мессі в ПСЖ.
Вчора Брест в рамках першого туру Ліги 1 зіграв унічию з Ліоном, а ПСЖ обіграв Труа. Наставник "піратів" після гри не приховував захвату роботою парижан на трансферному ринку.
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"Ми говоримо, що у нас гівняна ліга, але якщо нам вдасться залучити такого гравця, як Мессі, це стане винятковою подією. Я не збираюся бути тут ввічливим, він викликає у мене ерекцію", – цитує тренера Get French Football News в Твіттері.
Нагадаємо, 5 серпня Барселона оголосила, що Мессі покине клуб, оскільки правила Ла Ліги не дозволяють зареєструвати новий контракт. Брат власника ПСЖ вже оголосив про успішне завершення переговорів з 34-річним аргентинським форвардом.
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