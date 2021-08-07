Повідомлення на офіційному сайті Барселони стало шоком. Навіть для самого Мессі, який ще рік тому особисто заявляв про бажання піти. Цього разу нічого не залежало ні від самого футболіста, ні від клубу. У каталонців дуже серйозні фінансові проблеми. Відтак, помістити новий контракт Лео у межі зарплатного фонду було майже нереально. Ла Ліга прогнозовано відмовилася зареєструвати угоду.

ПСЖ зарезервував Ейфелеву вежу для ефектної презентації Мессі

Все це можна було б вважати блефом та спробою натиснути на Хав'єра Тебаса, якби не ПСЖ. Французи відразу вхопилися за шанс переманити 6-разового володаря "Золотого м'яча". Сьогодні вночі брат президента парижан повідомив, що переговори успішно завершені. Клуб уже зарезервував Ейфелеву вежу на 10 серпня. Очевидно, для презентації.

Пішла ціла епоха. У цьому немає жодних сумнівів. 17 сезонів, 35 трофеїв, безліч голів та асистів. А ще – спадок, який неможливо оцінити раціонально. Аж надто багато емоцій. Що ж, тоді просто пригадаймо десятку найвизначніших моментів, які пережив Ліонель Мессі у синьо-гранатовій футболці.

5 голів Байєру в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У сезоні 2011/12 Барселона не змогла захистити звання переможця турніру, драматично поступившись у півфіналі Челсі, який і візьме трофей. Однак Мессі за підсумками тієї кампанії здобув "Золотий м'яч". Чи не найяскравіший свій перфоманс Лео видав у 1/8 фіналу ЛЧ. В матчі-відповіді проти леверкузенського Байєра аргентинець забив 5 голів, ставши першим гравцем, кому вдалося подібне у плей-офф ЛЧ. ВІДЕО

Хет-трик Реалу в 19 років

Мессі – найкращий бомбардир Ель Класіко з величезним відривом. З юного віку аргентинець почав регулярно засмучувати принципового ворога Барселони. Знаковий матч відбувся у березні 2007-го. Гра завершилася з рахунком 3:3, а Мессі забив усі голи каталонців. При чому рятівний – на останній хвилині. ВІДЕО

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Гол у стилі Марадони

Якщо ти аргентинський форвард, порівнянь з легендарним Дієго не уникнути. А після такого голасо і поготів. Все той же 2007 рік. Кубок Короля, Мессі після неймовірного сольного проходу забиває у ворота Хетафе. У 1986-му дуже подібний м'яч організував Марадона на чемпіонаті світу в Мексиці у матчі проти збірної Англії. ВІДЕО

Фантастика у матчі з Атлетіком

На дворі 2015 рік. Всі вже давно знають, хто такий Мессі і чого від нього чекати. Суперники стережуть його, мов зіницю ока. Але Лео продирається до воріт з чотирма (!) суперниками на плечах і спрямовує м'яч у ближній кут. Наочна демонстрація безпорадності опонентів. ВІДЕО

Рекорд Герда Мюллєра

Здавалося 85 голів за календарний рік – недосяжна цифра. Протягом 40-ка років ніхто навіть не наближався до показника славетного німця. Проте у 2012-му Мессі підкорилося і це досягнення. Той рік він завершив із 91-м забитим м'ячем у активі.

Фінал Ліги чемпіонів 2009

Пару центральних захисників Манчестер Юнайтед – Фердінанд / Відіч – називають однією з найсильніших за всю історію футболу. Тим більшим було здивування римського Стадіо Олімпіко, коли мініатюрний Мессі завис у повітрі й ударом головою забив другий м'яч Барселони. Саме так Пеп Гвардіола виграв свою першу ЛЧ. ВІДЕО

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І ще раз Ліга чемпіонів

Мессі прийнято звинувачувати у егоїзмі, але у його кар'єрі є неймовірний командний перфоманс у великому матчі. У 2011-му Манчестер Юнайтед розраховував взяти у Барси реванш. Ще й зустріч відбувалася на Вемблі. Мессі забив лише один м'яч, але у команди Алекса Фергюсона не було жодних шансів – 3:1 на користь каталонців. ВІДЕО

Покер проти Арсенала у 2010-му

Після нічиєї в Лондоні Арсенал їхав на Камп Ноу з наміром поборотися за півфінал. У Лео були зовсім інші плани – він самотужки вибив "канонірів" із Ліги чемпіонів, забивши чотири голи. ВІДЕО

Знущання з оборони Реала

Вже згадана Ліга чемпіонів 2010/11. Півфінал, перший матч на Сантьяго Бернабеу. Після години гри у кожної команди по вилученню, рахунок не відкритий. І тут Мессі бере справу у свої руки. Спочатку Лео замикає простріл Афеллая, а наприкінці гри буквально знущається з усього захисту "вершкових". ВІДЕО

Канонічне Ель Класіко

Чергова запекла битва мала завершитися нічиєю. Рахунок 2:2, триває компенсований час. Барса вибігає у масовану контратаку, Мессі отримує пас від Альби і забиває! Той жест зі знятою футболкою перед трибунами домашньої арени Реала пам'ятають усі. Безумовно, це був найкращий спосіб забити 500-й гол у клубній кар'єрі. ВІДЕО

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