Вчера Брест в рамках первого тура Лиги 1 сыграл вничью с Лионом, а ПСЖ обыграл Труа. Наставник "пиратов" после игры не скрывал восторга работой парижан на трансферном рынке.

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"Мы говорим, что у нас дерьмовая лига, но если нам удастся привлечь такого игрока, как Месси, это станет исключительным событием. Я не собираюсь быть здесь вежливым, он вызывает у меня эрекцию", – цитирует тренера Get French Football News в Твиттере.

Напомним, 5 августа Барселона объявила, что Месси покинет клуб, поскольку правила Ла Лиги не позволяют зарегистрировать новый контракт. Брат владельца ПСЖ уже объявил об успешном завершении переговоров с 34-летним аргентинским форвардом.

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