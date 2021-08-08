Ліга 1, 1 тур

Ліон – Брест 1:1

Голи: Слімані, 62 – Кардона, 43

Труа – ПСЖ – 1:2

Голи: Ель-Хаджам, 9 – Хакімі, 19, Ікарді, 21

Петер Бос навряд може бути задоволеним першим офіційним матчем на чолі Ліона. "Ткачі" примудрилися поділити очки з Брестом, який у минулому сезоні ледь врятувався від вильоту. Більше того, імениті господарі програли першу половину, пропустивши розкішну гармату Кардони. Врятувати бодай нічию допоміг Слімані. Алжирець вийшов на заміну і вже через 2 хвилини відзначився голом.

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ПСЖ також пропустив першим, однак здійснив повноцінний камбек у матчі проти новачка еліти – Труа. Шок від гола Ель-Хаджама минув швидко, і столичний гранд відповів своїм подвійним ударом. Ашраф Хакімі вдало відіграв Суперкубок проти Лілля, а тепер оформив дебютний гол у футболці ПСЖ. Марокканець опинився на позиції центрфорварда та ледь не розірвав сітку могутнім ударом з льоту. Через кілька хвилин Ікарді вивів гостей вперед.

Як виявилось, рахунок 1:2 протримається до фінального свистка. На 80-й хвилині Микола Кухаревич дебютував за Труа, замінивши Тузгара. На жаль, молодому українцю не вдалося серйозно допомогти команді. Втім, господарі точно можуть занести цей матч собі в актив попри поразку від паризького монстра, який незабаром повинен підсилитися ще й Ліонелем Мессі.

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