Минулого тижня Кейта відновився після м'язової травми і повернувся до тренувань. Набі отримав виклик до збірної Гвінеї, але вирішив не приймати його, щоб набрати оптимальні кондиції та підійти до наступного матчу з Байєром в оптимальній формі. Про це інформує Kicker.

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Таким чином, матчі проти Уганди (17 листопада) і Ботсвани (21 листопада) збірна Гвінеї зіграє без екс-півзахисника Ліверпуля.

Головний тренер Вердера Оле Вернер не приховує того факту, що не є шанувальником міжнародних пауз. "Ми сподіваємося, що Набі зможе використати перерву у своїх цілях. Він ухвалив гарне рішення, відмовившись від виклику", – зазначив тренер Вердера.

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