На прошлой неделе Кейта восстановился после мышечной травмы и вернулся к тренировкам. Наби получил вызов в сборную Гвинеи, но решил не принимать его, чтобы набрать оптимальные кондиции и подойти к следующему матчу с Байером в оптимальной форме. Об этом информирует Kicker.

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Таким образом, матчи против Уганды (17 ноября) и Ботсваны (21 ноября) сборная Гвинеи сыграет без экс-полузащитника Ливерпуля.

Главный тренер Вердера Оле Вернер не скрывает того факта, что не является поклонником международных пауз. "Мы надеемся, что Наби сможет использовать перерыв в своих целях. Он принял хорошее решение, отказавшись от вызова", – отметил тренер Вердера.

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