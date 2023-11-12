Ліверпуль розгромив Брентфорд в 12 турі чемпіонату Англії. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Команда Юргена Клоппа активно розпочала гру і полетіла забивати в ворота суперника. Втім, обидва голи Нуньєса скасували після перегляду VAR.

Ярмолюк провів сильні 20 хвилин проти Ліверпуля, Де Дзербі довів безвиграшну серію до 5 матчів, Вест Хем здолав Фулхем

Невтішну тенденцію перервав Салах, який в матчі оформив дубль. Брентфорд мав кілька гострих моментів і в першому, і в другому таймах, але скористатися ними не зумів. Крапку поставив Жота, забивши на 74 хвилині. Таким чином Ліверпуль переміг з рахунком 3:0.

Наразі мерсисайдці перебувають на другій сходинці, маючи 27 балів у своєму активі. Брентфорд розташувався на 11 сходинці з 16 очками.