Німеччина, Бундесліга, 11-й тур

Байєр – Уніон Берлін – 4:0

Голи: Грімальдо, 23, Коссуну, 57, Та, 73, Телла, 83

Вердер – Айнтрахт – 2:2

Голи: Дукш, 45+2 (п.), Борре, 50 – Скірі, 65, Смолчіч, 75

РБ Лейпциг – Фрайбург – початок матчу о 20:30

Баварія з дублем Кейна перестріляла Хайденхайм і очолила Бундеслігу, Штутгарт здолав Борусію Д і посунув її з топ-3

У першому матчі дня Байєр розбив Уніон. Берлінці намагались триматися, пропустивши до перерви лише один раз. Після паузи все стало на свої місця – аутсайдери сезону "ковтнули" ще тричі, зазнавши вже дев'ятої поразки поспіль. "Залізні" скотились на останню сходинку турнірної таблиці, витіснивши звідтам ще одного невдаху – Кельн. Натомість Байєр повернувся на вершину Бундесліги і знову випереджає Баварію на 2 очки.

Справжній трилер влаштували Вердер та Айнтрахт. Кнауфф вже у доданий до першого тайму час привіз пенальті у ворота "орлів", і Дукш вивів бременців вперед. Одразу по перерві "вовки" подвоїли свою перевагу, шокувавши суперника. Однак, Айнтрахт потроху оговтався і в середині другої сорокап'ятихвилинки зумів спочатку скоротити, а згодом і зрівняти. Зрештою, все закінчилось бойовою нічиєю, яка залишила команди в середині турнірної таблиці.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ