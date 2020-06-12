"Він так і не зрозумів, де опинився": Міятовіч знищив коштовного новачка Реала

Культовий екс-форвард мадридського Реала, автор переможна м'яча у фіналі Ліги чемпіонів 1997/98 Предраг Міятовіч різко висловився про дебютний сезон нападника Луки Йовіча.

"Я б хотів вести розмову про Йовіча в контексті голів, та це неможливо. Це гравець, який минулоріч прийшов за солідні гроші, але свій шанс, вочевидь, втратив.

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Деякі запитання залишаються, адже ми не так багато бачили його в грі, але Йовіч так і не зрозумів, чим є Реал насправді. Здається, він сам не налаштований досягти успіху тут", – цитує Міятовіча Cadena SER.

Йовіч за час вимушеної паузи в чемпіонаті Іспанії запам'ятався низкою витівок. Зокрема, форвард порушив медичний протокол заради барбекю з друзями, а також він ледь не отримав 3 роки в'язниці за порушення карантину на батьківщині та зазнав безглуздої травми і намагався ввести в оману Реал.

У нинішньому сезоні Лука Йовіч провів 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив лише 2 м'ячі. Його трансфер із франкфуртського Айнтрахта торік коштував 60 млн євро.

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