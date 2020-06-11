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Скандали Йовіча та Семеду можуть змусити Ла Лігу покарати усі клуби Прімери

19:48 75 Читать на русском
Скандали Йовіча та Семеду можуть змусити Ла Лігу покарати усі клуби Прімери
Лука Йовіч / фото: ФК Реал

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас прокоментував поведінку футболістів, які порушують правила карантину, і пригрозив, що закриє команди в ізоляції на тренувальних базах.

"Ми сподіваємося, що не доведеться вдаватися до таких крайнощів, але, якщо футболісти не припинять ходити на барбекю і вечірки, у нас не залишиться іншого вибору.

Семеду відвідав вечірку з десятками друзів – Барселона пообіцяла відреагувати на таке порушення карантину

Ми довели, що довіряємо гравцям, відмовившись від ідеї закриття команд у тренувальних центрах. Єдине, що ми просимо самі, то це відплатити за цю довіру, не зраджувати її. Якщо ми будемо порушувати правила, то зашкодимо не тільки Ла Лізі, а й здоров'ю людей", – цитує Тебаса L'Équipe.

Нагадаємо, захисник Барселони Нелсон Семеду був відсторонений Ла Лігою від тренування з командою за відвідини вечірки і порушення соціального дистанціювання. Раніше трапився скандал за участю форварда Реала Луки Йовіча. Не дотримувалися запобіжних заходів і чотири футболісти Севільї.

Ла Ліга повертається: неочікувані "трансфери", невидима загроза, глядачі на трибунах, а Реал як найбільша жертва

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Теги
Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Нелсон Семеду Нелсон Семеду Лука Йовіч Лука Йовіч Хав'єр Тебас Ла Ліга
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