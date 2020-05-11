"Він ледве вижив": Йовіч отримав безглузду травму і намагався обманути Реал

Стали відомі деталі ушкодження сербського нападника мадридського Реала Луки Йовіча.

За інформацією Kurir, 22-річний форвард зламав ногу внаслідок падіння з тераси у своєму будинку, а не під час тренування, як повідомлялося раніше.

60-мільйонний Йовіч зламав ногу під час домашніх тренувань

Виданню вдалося роздобути коментар особи, близької до сім'ї футболіста: "Лука справді був поранений, він ледве вижив! Він упав з тераси. Я не знаю, як вам це пояснити, я не дуже розумію, як це сталося. Все сталося випадково".

Окрім того, Йовіч намагався обманути Реал, вдавши ніби отримав це ушкодження під час тренування в Мадриді, однак медичній службі "мадридців" не знадобилося було багато часу, щоб визначити, що гравець отримав травму набагато раніше, ніж про це повідомив. Подібні дії форварда розлютили керівництво клубу, яке заборонило Йовічу та його близьким відкрито коментувати ситуацію.

Реал підписує бестію за 60 млн – грамотніший за чемпіонів світу та загроза для фаворита Зідана, але має один недолік