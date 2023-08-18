"Миколенко ще має трохи попрацювати над своєю фізичною формою. Але приємно, що наші гравці продовжують успішно відновлюватися. Багато з них відіграли 90 хвилин протягом тижня на тренуванні.

Забарний видав потужний матч і допоміг Борнмуту зіграти внічию з Вест Хемом, Евертон без Миколенка програв Фулхему

Ми намагаємось дотримуватися плану, але гравці стають ближчими до того, щоб повернутися до найкращої форми", – цитує Шона Дайча Liverpool Echo.

Нагадаємо, що Віталій Миколенко брав участь в товариському матчі проти Монци, який відбувся 2 серпня. Втім, наставник Евертона Шон Дайч не включив українця в заявку на перший матч сезону проти Фулхема. В неділю, 20 серпня, "іриски" зіграють проти Астон Вілли.

Мудрик втратив шанс стати героєм – Челсі та Ліверпуль розписали виснажливу нічию на старті АПЛ